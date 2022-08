Presidente Castillo: los verdaderos enemigos del país son la desigualdad y la pobreza

Entornointeligente.com /

Durante una reunión con mujeres campesinas e indígenas, desarrollado en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, las invitó a impulsar una nueva currícula educativa donde no haya discriminación hacia las múltiples naciones que componen nuestro país. «Creo que la unidad debe dar otra mirada al país, cuando alguien una vez me preguntó quienes son mis enemigos pensaban que diría que son personas o individuos, (…) pero el verdadero enemigo del país son las grandes desigualdades, los verdaderos enemigos del país es la pobreza y la pobreza extrema, expresada en la madres en las dirigentes campesinas y chacreros del país y en los trabajadores que buscan su reivindicación laboral», manifestó. Asimismo, dijo que este es el país que heredaron de aquellas gestiones pasadas que no invirtieron en educación o en la salud. Lea también: [ Presidente Castillo hace un llamado a trabajar juntos y tener un país unido ] «Si se hubiera invertido en la educación hoy no tendríamos que de cada 10 estudiantes, cinco niños están extrema pobreza y con anemia; o que si se hubiese invertido en salud, no tendríamos la perdida tan grande compatriotas por la pandemia de la covid-19», agregó. En otro momento, saludó la llegada de organizaciones sociales que visitan Palacio de Gobierno, señalando que no les cerrará las puertas. Además, refirió que su gestión está en el Poder Ejecutivo por la voluntad popular y se comprometió a hacer lo que el pueblo mande y que si este pide educación de calidad, «hoy debemos hacer un esfuerzo». (FIN) JCC/CVC Más en Andina: El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez, indicó que la Operación Patriota fue un duro golpe al terrorismo porque afectó su comité central. ?? https://t.co/KNsDKPkOyX pic.twitter.com/yJ0tnPLUGG

