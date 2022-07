Presidente Castillo lideró inicio de proyectos productivos en favor de 100,000 peruanos

Entornointeligente.com /

Tras inaugurar dicha actividad, el mandatario sostuvo un encuentro con cientos de pobladores de la provincia de Huamanga, allí destacó la importancia de estos proyectos para lograr la inclusión económica sostenible de hogares en pobreza y pobreza extrema de la sierra y selva del Perú, además precisó que esta es una forma de acercar el Estado a la población mediante el desarrollo de capacidades productivas y la gestión de emprendimientos rurales. «Dónde más puede estar un gobierno del pueblo sino dónde está la gente, al lado del alcalde, de los vecinos, de las autoridades. Este lanzamiento no es para el sector, para el presidente, es para ustedes, para el pueblo, para estos niños que necesitan educación, de las madres que necesitan tener mejor calidad de vida», aseguró. El jefe de Estado ratificó el compromiso de su gobierno para resolver las grandes necesidades del país y cuestionó duramente que gobiernos pasados no las hayan atendido. «¿Por qué no sé hecho antes? ¿Por qué no se atendido antes? Lo vamos a hacer porque ha llegado el momento de quitarle la mamadera a los políticos tradicionales para darles al pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo», dijo. Más en Andina: ?? Implementarán aplicativo de identidad digital del productor agrario https://t.co/BF1WbYB8Gw pic.twitter.com/TS7Y9bhX8y

Publicado: 16/7/2022

