Presidente Castillo informa que tendrá mayor cercanía con la prensa

Entornointeligente.com /

«Esperar 100 días más no creo. Vamos a voltear esta página y creo que el Perú necesita estar más informado, vamos a continuar informando de esta forma al país», dijo el mandatario en entrevista con TV Perú. «Yo soy totalmente respetuoso de la libertad de prensa. En mi Gobierno no va a haber ningún tipo de mordaza», añadió. Lea también: Presidente Castillo asegura acudirá al llamado de la Fiscalía El jefe del Estado explicó que su alejamiento fue por decisión propia luego de que, en su consideración, algunos sectores trataron de tergiversar sus expresiones. «Cuando he venido viendo que cedo algunas entrevistas, cedo algunos espacios, no se dice lo que digo, sino que llevan un libreto con anticipación», indicó. En ese sentido, el presidente indicó que él se mantiene enfocado en trabajar por «los grandes desafíos y los grandes problemas que tiene el país». (FIN) GDS/VVS Más en Andina: Presentan proyecto de ley que plantea una reforma para la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes. ?? https://t.co/S0RBRA0EeN La iniciativa corresponde a la bancada de Avanza País y se suma a otras tres, de similares intenciones, previamente planteadas. pic.twitter.com/r37qoQ9wHz

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 12, 2022 Publicado: 12/6/2022 Noticias Relacionadas Presidente Castillo participa en Segunda Sesión Plenaria de Líderes Presidente Castillo sostuvo reunión con su homólogo de Chile, Gabriel Boric Presidente Castillo: no podemos dar tregua a la corrupción en el Perú y AL Presidentes Castillo y Biden dialogaron sobre cooperación económico-comercial Presidente Castillo expresó ante Joe Biden compromiso de respeto a la democracia

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com