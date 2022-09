Presidente Castillo: hay que hacer un reempadronamiento de las personas con discapacidad

Entornointeligente.com /

«Hay que hacer un reempadronamiento, tener un padrón actualizado de nuestros hermanos con discapacidad. Eso debemos hacerlo mano a mano. No puede quedar ninguna persona atrás: ningún niño, ningún adolescente, ninguna persona adulta. Tenemos que darles una atención debida», aseveró el mandatario durante una reunión con delegados de esta sector de la población. En ese marco, instó a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila Moscoso, corregir las prácticas burocráticas en la administración pública que perjudican a las personas con discapacidad. «Hay que transparentar los presupuestos. Que el presupuesto sea más para la persona con discapacidad y no para los que lo administran. Señora ministra, hay que corregir estas prácticas burocráticas que hacen mucho daño a la administración y no permiten avanzar», sentenció Castillo. También lea: [ Ministro Alvarado niega ser parte de una organización criminal durante interpelación ] Asimismo, dispuso la instalación de una mesa de trabajo para que se pueda atender de forma inmediata a las personas con discapacidad en las regiones del país. «Esta mesa instalada es un punto de partida. Los invito y convoco a volver a reunirnos en un mes para ver los resultados», agregó. Finalmente, indicó que el gobierno trabajará junto al Ministerio de Economía y Finanzas, Educación, Salud y Vivienda, para priorizar la atención de las personas con discapacidad. (FIN) GSR/FHG Más en Andina: #LoÚtimo ?? Pleno del Congreso aprobó esta noche la moción de censura contra la presidenta del Congreso, Lady Camones, con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones https://t.co/njHq9emwHl pic.twitter.com/YS0d5WeYYF

Publicado: 5/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

