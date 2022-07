Presidente Castillo: hago un llamado al pueblo a no distraerse con noticias falsas

Entornointeligente.com /

«Hago un llamado al pueblo peruano a no distraerse con las pantallas, con las noticias falsas, hemos venido a trabajar por el país», refirió al tiempo de precisar que en casi un año de gestión sus detractores no han podido encontrar ninguna prueba de sus acusaciones. «Hasta el momento no pueden encontrar una prueba contra mí. Nosotros, compañeros, hermanos, estamos por la voluntad del país. Ha llegado el momento de hacer que las regiones sean escuchadas, que sus demandas sean atendidas porque es un derecho constitucional», apuntó. En otro momento de su discurso, el mandatario reiteró su llamado al Congreso para dejar la confrontación inútil que no le hace bien al país. Lea también: Presidente Castillo dio inicio a obras de prevención en quebradas de Trujillo También reiteró que el Ejecutivo es respetuoso de la independencia de poderes y que no interferirá en la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso. Precisó que la verdadera descentralización del país debe permitir que los peruanos tengan calidad de vida. En ese marco, pidió a los gobiernos regionales y a los alcaldes provinciales y distritales coordinar una próxima visita a Palacio de Gobierno porque se cuenta con una importante partida presupuestal para atender la emergencia educativa de infraestructura y otros que actualmente existe en el país. (FIN) NDP/RMCH Más en Andina ?? Un total de 505,938 ciudadanos fueron seleccionados como miembros de mesa para las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, informó la @ONPE_oficial . https://t.co/3WhCfDOvTo pic.twitter.com/L1L0LCCHLE

