Presidente Castillo: estamos de pie cumpliendo la agenda del pueblo

Desde la región Apurímac, adonde llegó para la entrega de fertilizantes a favor de la agricultura local , el mandatario dijo que cuando una persona conoce la realidad del pueblo, sabe cómo gobernar y qué cosas hay por atender. «Estamos de pie cumpliendo la agenda del pueblo, atendiendo las necesidades y recorriendo los lugares más recónditos del país. Es difícil (gobernar) para quienes no conocen el país», enfatizó el mandatario. Lea también: Gobierno aprueba Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 Castillo Terrones advirtió, además, que buscan llevarse a su esposa, engrilletarla a ella y otros integrantes de su familia. «Quieren quebrarme pero voy a resistir hasta que el pueblo me diga, no nos van a quebrar», aseveró. En otro momento, subrayó que el Gobierno trabaja por una verdadera descentralización, frente a décadas de centralismo en sectores como la educación, la salud y la agricultura. «Hay que trabajar en la chacra llevando fertilizantes y semillas, que lo que se distribuya no sea solo para unos y para otros no, tiene que llegar a todos sin discriminación», dijo. Asimismo, el dignatario recordó que hoy se celebra el Día del Niño, y señaló la necesidad de velar por que los menores cuenten con una mejor educación, alimentación y salud. «No nos soltaremos del futuro del país, de los niños que son un tesoro. Para nosotros, los niños son la bandera nacional, tenemos que garantizar su educación inicial, primaria y su ingreso libre a las universidades», manifestó. Bajo esa premisa, insistió al Parlamento a fin de que agende los proyectos de ley del Ejecutivo presentados ante dicha instancia, y responder de mejor manera a las necesidades del país. De igual forma, reiteró su llamado para que de una vez por todas las empresas deudoras paguen lo que le deben al Estado y con ese dinero fortalecer el agro, entre otros sectores. (FIN) VVS Más en Andina: No se exigirá carnet de vacunación para poder votar durante los comicios municipales y regionales del 2 de octubre, recordó la @ONPE_oficial . ?? https://t.co/tENq7efyJU pic.twitter.com/WyqyLC95jQ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 21, 2022 Publicado: 21/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

