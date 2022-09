Presidente Castillo espera que Congreso le permita viajar a Asamblea General de la ONU

Entornointeligente.com /

Durante un encuentro con medios de comunicación en las Ruinas de Quillarumiyoc (Cusco), indicó que pesará la experiencia ocurrida anteriormente cuando se le negó el permiso de viaje a Colombia para estar en la asunción de mando de Gustavo Petro, algo que en América Latina y el mundo «no vio con buenos ojos», remarcó. «Estoy seguro que el Congreso ante la experiencia que tuvo anteriormente, que no solamente el Perú sino América Latina y el mundo no vio con buenos ojos esa decisión, y creo que de los errores se aprende. Espero que lo haga (le otorgue el permiso) porque tenemos una planificación y tenemos reuniones con países hermanos y con empresarios, incluso, algunos compromisos con ministros que vamos a llevar como los de Educación, Comercio, entre otros porque hay toda una delegación y de no hacerlo sería lamentable», refirió. En ese sentido, precisó que tiene un arraigo labora y familiar con el Perú y que está en el Gobierno «para trabajar por el país». «He visto que no era lo correcto negarme la salida a Colombia y quisiera saludar a los hermanos países que vinieron a entregarnos la Presidencia de la Comunidad Andina, así como sus actos de solidaridad y compromisos para trabajar», refirió. Asimismo, sostuvo que está pendiente un Gabinete Binacional con Chile, destinado a que no solo sirva para impulsar el desarrollo de la frontera común, sino también los lazos de amistad y hermandad. Democracia En otro momento, consideró que el Congreso de la República debe entender que su gestión gubernamental «no ha venido a hacerle daño al país», ello ante una nueva posibilidad de que una nueva presentación de una moción de vacancia presidencial. «Optaría para que sigamos siendo respetuosos con la democracia y espero cordura y madurez del Congreso, porque por encima de todo está la población», aseguró. Al respecto, el mandatario hizo un llamado para que en las comisiones de trabajo parlamentarias se abran espacios horizontales con cada uno de los ministros de Estado. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: El presidente Pedro Castillo afirmó hoy que su Gobierno hará llegar la urea a todos los campos de cultivo del país «cueste lo que cueste». ?? https://t.co/KtHsACUdnw pic.twitter.com/0PQqGyDH5F

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 9, 2022 Publicado: 9/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com