Presidente Castillo escucha demandas de bases sociales regionales en Palacio de Gobierno

En la reunión en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno se congregan dirigentes de Huancavelica, Loreto, Amazonas, Ucayali, Puno, Madre de Dios, Lima, entre otros. Entre los principales pedidos de los dirigentes están la ejecución de obras de agua potable, saneamiento, construcción de colegios e implementación de centros de salud, así como la construcción de vías de acceso. Pero también se presentaron propuestas como en el caso de los micro empresarios del Parque Industrial de Villa, quienes pusieron su experiencia al servicio del Gobierno para la creación de zonas industriales que generen puestos de trabajo en cada región. Lea también: Congreso: pleno aprobó cuadro nominativo de comisiones ordinarias 2022-2023 Tras escuchar a los líderes de las bases sociales, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, señaló que Palacio de Gobierno es de todos los peruanos y no de una determinada clase. Enfatizó que desde que el Gobierno de Pedro Castillo asumió el poder se han tomado decisiones como distribuir el presupuesto público hasta los pueblos y municipalidades más lejanas para que comiencen a trabajar en saneamiento, agua, desagüe, pistas, veredas y otras. Mencionó también que se están destrabando las grandes obras paralizadas para la corrupción y que se sigue avanzando en la inmunización de la población contra la covid-19. Además, reiteró que el Gobierno está dispuesto a dialogar con todos los partidos políticos para trabajar en beneficio de los menos favorecidos. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseveró que ningún otro presidente de la República abrió las puertas de Palacio para conversar con «los hijos del pueblo». Lea también: Ministro Gavidia: objetivo de FF.AA. en el Vraem es la captura de cabecillas terroristas «Tenemos que agendar los viernes democráticos en los que los dirigentes del Perú vengan al Palacio de Gobierno a conversar con nosotros, porque tienen el derecho de ser escuchados y de darle la mano al presidente para que sientan que son parte de este Gobierno y que nosotros los tenemos en cuenta y nos los hemos olvidado», sentenció. En tanto, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, pidió a los dirigentes sociales no perder nunca la esperanza de que el Gobierno trabaja para todos y con respeto por la democracia. Lamentó que el presidente Castillo haya recibido obstáculos en toda gestión y que desde el Congreso se planteen mociones de censura, vacancia y ataques. Ante ello, subrayó, se responderá con trabajo porque el país necesita soluciones. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que los negocios de apuestas deportivas paguen impuestos. «Hemos detectado una actividad comercial que mueve mil millones de dólares por año y que no paga ni un sol de impuestos: son las apuestas deportivas, los juegos a distancia», refirió. En ese sentido, anunció que mañana a las 18:30 horas se promulgará la Ley que regula las apuesta deportiva online, la cual permitirá recaudar más de 160 millones de soles que irán para promover el deporte, la salud mental, el desarrollo del sector turístico. (FIN) RMCH Más en Andina «El objetivo de FF.AA. en el Vraem es la captura de cabecillas terroristas», afirmó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia https://t.co/gKwTFnKH9d pic.twitter.com/HfHRwiGUGX

Publicado: 11/8/2022

