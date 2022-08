Presidente Castillo convoca a partidos y sociedad civil a formar un Gabinete de ancha base

Entornointeligente.com /

En declaraciones efectuadas en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno, el Mandatario había anunciado que mañana juramentaría al nuevo Consejo de Ministros. «Convoco a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un Gabinete de ancha base que trabaje por el Perú», escribió el Mandatario en su cuenta oficial de Twitter. Convoco a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú. #SiempreConElPueblo

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 4, 2022 Lea también: [ Mañana jura el nuevo Gabinete Ministerial, anuncia presidente Castillo ] Asimismo, en otra publicación el Mandatario reiteró que no forma parte de una red criminal, indicando que demostrará su inocencia «en cualquier espacio, tal y como se lo dije hoy a la fiscal de la Nación «, anotó. «A nadie le he robado, a nadie he matado. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo», agregó. Además explicó que se siguen tejiendo especulaciones sobres sus declaraciones, por lo que dijo que: «Siempre colaboraré con la justicia y no me ocuparé de casos mediáticos porque fui elegido Presidente de la República para trabajar por las necesidades de todos los peruanos». «Niego cualquier intento de obstrucción a la justicia, por el contrario me reafirmo en colaborar siempre con las investigaciones que se requieran», añadió. (FIN) JCC/CVC GRM Más en Andina: ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que mañana viernes juramentará el nuevo Gabinete Ministerial, en Palacio de Gobierno. https://t.co/bjacnMIO60 pic.twitter.com/I8KaTNENpr

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 4, 2022 Video: Presidente Castillo anuncia que mañana juramentará el nuevo Gabinete Ministerial Publicado: 4/8/2022

