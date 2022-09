Presidente Castillo anuncia próximas visitas a asentamientos humanos de Lima Metropolitana

Entornointeligente.com /

«Vamos a trasladarnos a otros asentamientos humanos de Lima así como hemos ido al interior del país, a las regiones», dijo el mandatario tras supervisar la situación de una familia afectada por un incendio en el asentamiento humano 30 de octubre, en el distrito de Villa María del Triunfo. El jefe de Estado aseguró que los ministros se trasladarán a los cerros y zonas más alejadas de la capital para que la población sea atendida como corresponde. «No podemos seguir mendigando derechos mientras otros se llevan todo, mientras otros están acostumbrados a ver de lejos al ciudadano». Cuestionó que en gobiernos anteriores no se haya dado la importancia y cobertura necesaria para acceder a servicios básicos de calidad en educación, salud y agua potable. Lea también: Presidente Castillo expresa sus condolencias por fallecimiento de reina Isabel II «¿Cómo es posible que a nuestros hijos les estén negando el derecho constitucional a la educación? Si no hay atención educativa, ¿cómo estará la escuelita en este barrio, cómo estará la posta?», preguntó. Mencionó que son varias las personas que llegan a Lima Metropolitana desde otras regiones del país en busca de oportunidades, pero no logran acceder a estas. «Muchos compatriotas abandonamos la sierra y nuestra tierra por venir a buscar mejores condiciones de vida, una mejor educación para nuestros hijos, una oportunidad de trabajo, una vivienda digna, salud y no lo encontramos pese a estar en la capital. Ese es el país que hemos recibido», señaló. En ese sentido, el mandatario pidió tener confianza en el Gobierno y aseguró que no robará dinero del Estado. «Les pido tener fe en este país y en el Gobierno. Yo no he venido a llevarme un centavo porque como maestro, durante 24 años, he sabido sacar adelante a mi familia. Yo no necesito pensar de otra forma ya que busco ayudar a los que son de diferentes partes del país». Por último, pidió a los dirigentes de asentamientos humanos que sean claros y concretos en sus peticiones al Gobierno, el cual cumplirá con dar los recursos necesarios para que se realicen obras y se genere empleo. «Cuando demos el presupuesto y se haga una obra, tienen que ir a trabajar, se debe dar oportunidades laborales a todos los vecinos». (FIN) NDP/RMCH Más en Andina ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, reafirma la irrestricta soberanía nacional sobre las 200 millas marinas. ?? https://t.co/f0KLzgrL0H pic.twitter.com/NOywsGzEG6

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 8, 2022 Publicado: 8/9/2022

