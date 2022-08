Presidente Castillo anuncia Consejo Descentralizado en la región Callao

Entornointeligente.com /

«Mañana tenemos Consejo de Ministros y vamos a agendar un Consejo Descentralizado en la región del Callao. Espero que concluido este saludo, esta bienvenida, nos pongamos de acuerdo», expresó el mandatario tras recibir en Palacio de Gobierno a dirigentes de distintas bases sociales de la provincia Constitucional del Callao. El jefe de Estado subrayó que su Gobierno ha venido a corregir cosas junto a pueblo y que no le temblará la mano para hacerlo. Asimismo, rechazó que se trate de involucrarlo en actos de corrupción y de hacer creer a la ciudadanía que su gestión es igual a las que le antecedieron. Lea también: Jefe del Gabinete supervisó instalaciones del CITE Agroindustrial Huallaga en Huánuco En esa línea, el mandatario invitó a los dirigentes de base a ser vigilantes y si en algún momento les constara que ha incurrido en un acto ilícito, se le denuncie. «Porque no hemos venido nosotros a robar un centavo al país, no hemos venido a faltarle el respeto al país. Hemos venido a mejorar las cosas», aseveró. El presidente Castillo reiteró ser respetuoso de la institucionalidad y de la gobernabilidad, además consideró necesario que los poderes del Estado miren la necesidad del país y se encaminen en una sola línea de trabajo de cara al pueblo. En el Patio de Honor de Palacio de Gobierno fueron recibidos 300 dirigentes de distintas bases sociales de la provincia Constitucional del Callao, entre ellos colectivos, gremios de salud y de trabajadores (CGTP), movimientos juveniles de pesca artesanal, asociaciones de asentamientos humanos. (FIN) RMCH/JCR Más en Andina Presidente Pedro Castillo anuncia mesa técnica sobre pequeña minería y minería artesanal https://t.co/IUv5BxKxfW pic.twitter.com/CoCszlu9U7

