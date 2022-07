Presidente Castillo al Congreso: dejemos de una vez por todas esta confrontación inútil

Entornointeligente.com /

Dichas declaraciones las ofreció durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra soluciones integrales en las quebradas San Idelfonso y San Carlos, en región La Libertad, cuyo objetivo es controlar las inundaciones y reducir el riesgo de futuros eventos naturales, como El Fenómeno de El Niño costero. » Hago un llamado al Congreso para que, de una vez por todas, dejemos esta confrontación inútil que no le hace bien al país, hago un llamado al Congreso y decirles que el Gobierno no se va a entrometer en el trabajo que tienen porque debemos ser respetuosos de los Poderes del Estado», afirmó. Asimismo, sostuvo que por parte de su gestión no habrá ninguna intromisión, sobre todo en momentos en que en el Poder Legislativo se viene desarrollado el proceso de elección de una nueva Mesa Directiva. «Pero si invoco a que la nueva Mesa Directiva camine con nosotros y vea las necesidades del pueblo, no nos meteremos, pero invoco a que camine con nosotros para transparentar las cosas juntamente con el pueblo», señaló. Lea también: [ Presidente participa en inicio de obras en quebradas San Idelfonso y San Carlos ] Primera piedra Sobre la primera piedra de la obra soluciones integrales en las quebradas San Idelfonso y San Carlos, el mandatario indicó que se trata de un proyecto esperado por la población y que dará una solución ante las inundaciones e inclemencias de la naturaleza. Precisó que el proyecto será ejecutado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), para lo cual, se construirán 67 diques transversales destinados a la retención del caudal de las quebradas, una bocatoma, un túnel y un canal conduzca caudales excedentes al río Moche. «Esta obra beneficiará a 640 mil personas en Trujillo y su inversión supera los 479 millones de soles, creando puestos de trabajo para los trujillanos», agregó, para luego indicar que estarán vigilantes para que la obra se ejecute y no existan retrasos. Por último, señaló que la se viene trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midragri), el destrabe de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic, que permitirá impulsar el desarrollo agrario en el norte del país. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: El @JNE_Peru confirmó su decisión de suspender la inscripción del Partido Demócrata Verde hasta después de las próximas elecciones regionales y municipales de octubre. ?? https://t.co/jEpUkSEduo pic.twitter.com/3KXGnvmqje

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 Publicado: 22/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com