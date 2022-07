Presidente Boric y ministros arribaron a Puente Alto para realizar consejo de gabinete

Entornointeligente.com /

Es la primera vez que el Gobierno realiza el consejo de gabinete fuera de La Moneda o de alguna sede presidencial, como el de Cerro Castillo. En tanto, el alcalde Germán Codina expresó críticas, apuntando que el Gobierno no avisó al municipio sobre la reunión. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El Presidente Gabriel Boric y sus ministros arribaron la mañana de este jueves al sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, para realizar el consejo de gabinete de julio. La cita se efectúa en el Centro de Referencia de Salud del Hospital Provincia Cordillera.

Es la primera vez que el Gobierno realiza el consejo de gabinete fuera de La Moneda o de alguna sede presidencial, como el de Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar.

También te puede interesar:

En terreno: Presidente Boric y ministros realizan comité político desde colegio en Renca El Presidente Boric se retiró del lugar a eso de las 9:30 horas para dirigirse a La Moneda. La ministra del Interior, Izkia Siches , encabezó la reunión tras la salida del Mandatario.

Críticas de alcalde Codina El alcalde de Puente Alto, Germán Codina , criticó que desde el Gobierno no avisaran al municipio sobre la realización del consejo de gabinete en la comuna.

«He sido transversal, me hubiera gustado que Gabriel Boric y su gabinete nos trataran igual que Renca y no enterarnos recién hoy de reunión en Puente Alto», escribió el edil en su cuenta de Twitter.

Respecto a los dichos sobre Renca, el alcalde Codina aludió al comité político que se realizó el lunes 18 de julio en esa comuna. En esa ocasión, las autoridades fueron recibidas por el edil Claudio Castro y se reunieron en el Colegio Gustavo Le Paige.

«Exijo que no existan mensajes en su punto prensa contra vecinos por pensar distinto, sería inaceptable abuso de aparato y poder estatal», agregó el jefe comunal de Puente Alto.

He sido transversal, me hubiera gustado q @gabrielboric y su gabinete nos trataran igual q Renca y no enterarnos recién hoy d reunión en #PuenteAlto Exijo q no existan mensajes en su punto prensa contra [email protected] x pensar distinto, sería inaceptable abuso de aparato y poder estatal

— Germán Codina (@germancodina) July 28, 2022

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com