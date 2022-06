Presidente Boric tras respaldo de Chile Vamos al Rechazo de cara al plebiscito: «Están en su derecho, pero que no le digan a la gente que hay terceras vías»

Entornointeligente.com /

El Presidente Gabriel Boric se refirió al respaldo de la coalición opositora Chile Vamos a la opción del Rechazo de cara al plebiscito de salida de la nueva Constitución, que se realizará el 4 de septiembre. El Mandatario indicó que esa preferencia es «legítima», pero enfatizó que en la elección solo hay dos opciones (aprobar o rechazar) y que «no hay terceras vías».

«La derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, decidió jugarse institucionalmente por el Rechazo. La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones: aprobar o rechazar», dijo Boric desde un punto de prensa en Los Ángeles, Estados Unidos.

«No me cabe ninguna duda que los partidos progresistas, y no solamente los partidos, la sociedad civil, que ha impulsado este proceso de cambios no va a estar en esa alternativa (el Rechazo)», concluyó.

Recordemos que los partidos de Chile Vamos definieron su postura tras consejos generales realizados el sábado 4 de junio, en dependencias del ex-Congreso Nacional.

En tanto, desde los partidos oficialistas informaron, tras el tradicional comité político de los lunes, que apoyarán el Apruebo en el plebiscito de salida.

