Presidente Boric garantiza que acuerdo oficialista para reformas a la nueva Constitución se «implementará»

El Presidente Gabriel Boric garantizó este martes que si se aprueba una nueva Constitución en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre, los cambios a la propuesta que están elaborando los partidos oficialistas se llevarán a cabo.

En una entrevista con el canal local VérticeTV de la Región de Los Lagos, el Mandatario desestimó de esa forma las dudas que han planteado algunos sectores de Apruebo Dignidad sobre el acuerdo, como las expresadas por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

«Hay una cuestión que le hace muy mal al debate político, que es siempre agarrar una cuña y tratar de interpretarla en la peor forma posible y a partir de eso hacer responder al otro y estar peleándonos permanentemente. Eso es una cuestión que está demasiado naturalizada», indicó.

En esa línea, Boric aseguró que «yo he conversado con el presidente del PC, tal como he conversado con la presidenta del PPD, la presidenta del PS, y hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los cuales haya dudas en la implementación como otros del proyecto constitucional que se pueden mejorar».

«Por lo tanto, no me cabe duda que durante esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos, en buena hora que así sea, que discutan respecto a eso y que ojalá el debate por parte de quienes son partidarios de la nueva Constitución también se centre en los aspectos luminosos, positivos de ella», añadió.

A su juicio, la propuesta constitucional «es un avance democrático y en derechos significativo, que es mirado no solamente acá desde Chile, sino que alrededor del mundo respecto a lo que significa. Quienes legítimamente tienen la opción del Rechazo puedan plantearlo sin interpretaciones de mala fe, sino en función de lo que dice el texto».

«Nuestro deber como Gobierno es garantizar que la gente pueda votar de manera informada. Yo no tengo ninguna duda de que tanto Guillermo Teillier como Natalia Piergentilli, Paulina Vodanovic o las diferentes actorías tienen voluntad de mejorar el texto, de que esto siga para adelante con certidumbre para la gente», afirmó.

El objetivo para el gobernante es que «podamos tener una Constitución nacida en democracia, de un dialogo que por primera vez en la historia de nuestra República es paritario y con plena participación de las mujeres».

