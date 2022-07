Presidente Boric descarta congelamiento de precios ante inflación: «Lo que genera es mercado negro»

Entornointeligente.com /

Señalando que se trata de un problema global, el Mandatario puso el foco en el lanzamiento del plan Chile Apoya que movilizó cerca de US$3.000 millones en diferentes tipos de apoyo, en el congelamiento del transporte público regulado, en la baja del precio de la parafina, y en los apoyos a programas como Chile Protege, Sercotec, Corfo etc.

El Presidente Gabriel Boric descartó la opción de establecer una política de congelamiento de precios, en línea con lo planteado hace un mes por el titular de Economía Nicolás Grau, ante los altos índices de inflación —no solo a nivel nacional—, y afirmó que la forma de enfrentar el alza del costo de la vida se realizará a través de las ayudas estatales.

Recordemos que la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, indicó que ante el escenario inflacionario que vive el país -ubicado en el 12,5% anual, según el más reciente Índice de Precio al Consumidor (IPC)-, «el número de pobres está aumentando».

«Es un problema global, yo no puedo decir inflación bájese, o generar una cuestión ficticia de, por ejemplo, decir el precio del pan no sube más, porque cuando uno hace esas cuestiones lo que genera es mercado negro, y ustedes ven que la situación de países vecinos que han intentado alternativas que no son responsables fiscalmente terminan con crisis que son estructurales, de las cuales es imposible salir», dijo Boric, en una entrevista con Chilevisión .

El Mandatario añadió que «justamente producto del alza de la inflación, que ya viene hace un rato, nosotros lanzamos al comienzo del gobierno el plan Chile Apoya que movilizó cerca de US$3.000 millones en diferentes tipos de apoyo, en el congelamiento del transporte público regulado, en la baja del precio de la parafina, en apoyos en programas de Chile Protege, en Sercotec, Corfo etc y, esta semana, el día lunes anunciamos un complemento que va a implicar un bono, el bono invierno de $120 mil por persona para el 60% de las familias más vulnerables, o sea, va a llegar a 7,5 millones de personas, porque sabemos que el costo de la vida tiene acogotado a la gente».

El jefe de Estado agregó que desde La Moneda también están buscando apoyar a los emprendedores mediante mayores flexibilidades para acceder al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), junto con destacar la entrega de un bono por única vez de $120 mil que abarcará a 7,5 millones de personas, entre otras medidas para enfrentar los altos precios al consumidor.

Cabe mencionar que el ministro de Economía, Nicolás Grau, en conversación con TVN , manifestó que al igual que sus antecesores en la cartera, la fijación de precios no trae beneficios, sino que todo lo contrario y termina agravando los problemas. Sin embargo, indicó que valoraba a aquellas cadenas de supermercados que han decidido congelar algunos de los precios de productos de la canasta básica. «Ojalá las empresas, las más grandes, que tienen márgenes para hacer ese tipo de acciones, lo hicieran de forma más generalizada», expresó en dicha oportunidad.

