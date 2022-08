Presidente Boric defiende no aplicación del Estado de Excepción en Los Ríos: «Es una medida excepcional, no podemos naturalizarla»

Entornointeligente.com /

«Lo que hemos decidido es reforzar la seguridad en Los Ríos y tuvimos conversaciones con Carabineros ayer, con los ministros sectoriales para que, en particular, en las áreas donde hemos visto más incidentes, en particular en la comuna de Máfil, podamos garantizar la seguridad de las personas», dijo el Presidente Gabriel Boric.

El Presidente Gabriel Boric defendió este viernes la decisión del Gobierno de no aplicar el Estado de Excepción en la región de Los Ríos -lo que fue anunciado ayer por el Ejecutivo-. Al respecto, dijo que la medida es de carácter excepcional y que decidieron reforzar la seguridad en la zona.

«Nosotros siempre tenemos el deber de estar evaluando cuáles son las circunstancias en las cuales están las diferentes regiones. Y eso es lo que hacemos permanentemente y, en particular en el comité de evaluación de los jueves», señaló el Mandatario.

Gobierno no aplicará Estado de Excepción en región de Los Ríos «Lo que hemos decidido es reforzar la seguridad en Los Ríos y tuvimos conversaciones con Carabineros ayer, con los ministros sectoriales para que, en particular, en las áreas donde hemos visto más incidentes, en particular en la comuna de Máfil, podamos garantizar la seguridad de las personas», prosiguió el jefe de Estado.

«El Estado de Excepción no olvidemos su nombre, es una medida excepcional, es una última ratio. No podemos naturalizarlo. El rol de los militares, que es muy importante, no es el de garantizar el orden público, los militares tienen otro rol y se les pide colaboración en circunstancias específicas», afirmó Boric.

«Yo creo que si algo todos los chilenos se han dado cuenta es que los Estados de Excepción en sí mismo no solucionan el problema de fondo. Y acá estamos implementando un plan que se llama Buen Vivir, que justamente busca abordar las causas más profundas del conflicto», prosiguió.

A su vez, reiteró que revisarán la medida «todas las semanas, siempre que sea necesario, pero esto no puede ser por presiones. Y ahí hago un llamado también a que con los parlamentarios actuemos en función de un interés que me imagino es común, que es avanzar hacia la solución del conflicto y no seguir polarizándolo. Acá nadie quiere violencia, no la tengamos entre nosotros».

Recordemos que la ministra del Interior, Izkia Siches , anunció ayer que el Gobierno no aplicará el Estado de Excepción en Los Ríos. La secretaria de Estado indicó que la cantidad de hechos violentos en la zona «distan mucho» de las ocurridas en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

«La cantidad de eventos que ocurren en las regiones de La Araucanía y el Biobío distan mucho de lo que ocurre en la región de Los Ríos, los porcentajes y la relación de la violencia rural es una diferencia abismante. En esa línea, creemos que todavía tenemos muchas medidas que hacer en la región de Los Ríos antes de decretar este Estado de Excepción», dijo Siches.

