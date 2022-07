Presidente Boric decidió no respaldar candidatura de Grossman para la Corte Internacional de Justicia de La Haya

Entornointeligente.com /

El Presidente Gabriel Boric decidió no respaldar la candidatura del abogado Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pese al respaldo que recibió el jurista de parte de ex cancilleres y otras figuras del mundo diplomático.

Al respecto, tras sostener una reunión con el Mandatario y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en el Palacio de La Moneda, la ministra de RR.EE., Antonia Urrejola, explicó que «ahora voy a una reunión por Zoom con Claudio Grossman».

«Después de eso, una vez que hayamos conversado, vamos a comunicar», dijo, sin profundizar más en el asunto.

Asimismo, la canciller descartó que el profesional sea nominado como embajador de Chile en Brasil en reemplazo de Sebastián Depolo. «No, eso jamás, él es un jurista de derecho internacional y eso no sé de dónde salió, porque no ha sido tema» , dijo.

Consultada sobre las criticas que recibió la cancillería por su actuar en este tema, la secretaria de Estado respondió que «yo entiendo que eso es parte de cuando uno está en un cargo de alta visibilidad, pero así como lo he comentado con algunos, me parece que la política exterior no se hace por la prensa». ¿Encontraste algún error? Avísanos

