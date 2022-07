Presidente Boric anunció que buscará reunirse con Michelle Bachelet tras su llegada a Chile

Entornointeligente.com /

La llegada de la exPresidenta Bachelet generó revuelo político debido a sus declaraciones sobre su posición en el plebiscito constitucional en una actividad por la ONU que se llevó a cabo en Perú. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Tras la actividad que dio por iniciada la campaña «Voto Informado» de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric, se refirió a la llegada de la exPresidenta Michelle Bachelet, indicando que buscará reunirse con ella en medio de sus vacaciones en Chile.

«Siempre que viene la Presidenta en algún momento yo estoy totalmente disponible para conversar con ella, en función de sus tiempos, ella viene como ciudadana y a mí me sirve mucho conversar con ella por la experiencia. Así que es algo que buscaré», comentó el Mandatario.

Ahí, la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU manifestó que «tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el Apruebo de la reforma a la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda también una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé’, entonces yo sí estoy por el Apruebo». Video vía Youtube T13

LINK ORIGINAL: El Mostrador

