Presidente assinala 43.º aniversário do SNS com votos de «evolução» num «trajecto de excelência»

Mais uma vez, e mesmo estando fora do país, o Presidente da República fez questão de assinalar o 43.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com uma mensagem onde congratula «todos os seus profissionais de saúde», mas onde também aponta para a expectativa quanto às mudanças em curso , esperando que elas assegurem «um trajecto de excelência».

«Ao completarem-se hoje 43 anos sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), uma das maiores conquistas da nossa Democracia, assegurando um verdadeiro Direito à Saúde, o Presidente da República quer cumprimentar os seus fundadores e pioneiros, que em todo o país se mobilizaram para reunir, multiplicar e promover as unidades de saúde, bem como, muito em especial, todos os seus profissionais da saúde, que congratula pelo empenho e generosidade com que diariamente cuidam dos seus concidadãos», lê-se no primeiro parágrafo da nota.

Lembrando ter agraciado, em Março passado, o SNS com a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha a sua «importância na melhoria da saúde de todos» e as suas principais características – «o seu carácter universal e tendencialmente gratuito» e aponta-o como «elemento unificador do país».

Para o fim deixa as suas expectativas quanto à «premência da sua evolução para assegurar um trajecto de excelência na resposta aos desafios dos tempos actuais e futuros». Uma mensagem carregada de sentido e actualidade, num momento em que foi aprovado o novo Estatuto do SNS, com alterações importantes à sua gestão e funcionamento, e cuja regulamentação o Presidente da República tem em cima da sua secretária para promulgação.

Mas também num momento em que acabou de ser empossado o novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro , e são aguardadas as escolhas dos seus secretários de Estado e, sobretudo, do director executivo do SNS, o novo cargo de gestão operacional recém-criado pelo Estatuto do SNS e sobre o qual o Presidente da República manifestou reservas na promulgação .

