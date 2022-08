Presidenta hondureña convoca al Consejo de Defensa nacional

Entornointeligente.com /

Su convocatoria sucede tras el rechazo por el Congreso de una propuesta de ley para la seguridad y defensa nacionales.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó este domingo a una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa y Seguridad de ese país centroamericano para el miércoles próximo, luego que surgieron diferencias en el Congreso para aprobar leyes en la materia.

La reunión prevista para el miércoles, de acuerdo al llamado hecho por la mandataria, debe contar con la presencia, además de la propia presidenta, de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, más el fiscal general de la República y los secretarios de Seguridad y Defensa.

No obstante, la convocatoria realizada por Castro se produce días después de que fuera rechazada en el Congreso Nacional una nueva versión de ley de defensa y seguridad nacionales, la cual había sido propuesta por la presidenta.

En mi carácter de Presidenta de la República, convoco al Consejo de Defensa y Seguridad, este miércoles 24 de agosto, a las 2:00pm en el Salón Constitucional de Casa Presidencial. @rarguetaCSJ @Lredondo @MP_Honduras @SSEGURIDADHN @Sedenahn pic.twitter.com/eGZXJGLm4i

— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 22, 2022 Con más de 60 votos en contra, las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras rechazaron la propuesta del Libertad y Refundación (Libre), de aprobar reformas a la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) al solo contar con el apoyo de 54 diputados durante la votación con dispensa de debate.

De acuerdo al dirigente de Libre y expresidente derrocado por un golpe de Estado en 2009, Manuel Zelaya, la necesidad de aprobar los nuevos cambios se deben a que «Tenemos más de diez instituciones de la seguridad donde no se pueden hacer nombramientos, no se puede ver el pasivo laboral, las liquidaciones. No se puede seguir manteniendo las instituciones paralizadas».

La nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad:

1)Derogaría la Ley de JOH(decreto 239-2011),que concentraba el poder absoluto del Presidente de la República sobre los demás poderes del Estado y desde allí decidía a quien proteger y a quien perseguir(NarcoDictadura)

1/3 pic.twitter.com/7FjslFEbzO

— Rafa Sarmiento (@rafalsarmiento) August 19, 2022 En el mismo sentido, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, dijo que «Parece que fuerzas extrañas en este Congreso incidieron para que no nos pudieran acompañar y tener los votos necesarios para aprobar esta ley. Hay cosas urgentes que la presidenta necesita que se definan al interior de ese Consejo y hay muchas instituciones detenidas tan importantes para la política de defensa y seguridad».

Hay un debate, incluso a lo interno de Libre, sobre la pertinencia de las modificaciones a la ley de seguridad, de lo cual se defiende la presidenta con el argumento de que es necesaria «para que inicie el proceso de refundación del país, para que cambie una dictadura que duró más de 10 años», en referencia a los gobiernos de Juan Orlando Hernández.

