Presidenta del PS y Bachelet en Chile: «Ojalá pueda dar alguna señal, porque hay mucha expectación y esperanza en ella»

Luego que ayer la ex Presidenta Michelle Bachelet reforzara su opción de Apruebo de cara al Plebiscito de salida y llegara a territorio nacional durante la tarde, las expectativas de los sectores por dicha opción se incrementaron. Así, no se descartaría convocar a la ex Mandataria a formar parte de la campaña.

Esta mañana, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, detalló a Radio Universo que Bachelet «ha venido por un par de días a Chile» y dijo desconocer cuál va a ser su agenda. «En general cuando viene lo hace por temas familiares y de manera bastante privada» , recordó.

No obstante, su visita genera expectación debido a que hoy el país atraviesa el proceso de campaña en el marco del proceso constituyente, por lo que la timonel expresó que » ojalá ella pueda dar alguna señal, porque creo que hay mucha expectación y mucha esperanza en ella «, reconoció Vodanovic.

De todas formas, Bachelet no participaría en el comando junto a las otras fuerzas políticas por el Apruebo, pues según Vodanovic, y en atención a la brevedad de la visita a Chile de la ex Mandataria, «probablemente, si hace alguna actividad, la hará desde la fundación (Horizonte Ciudadano)», y aunque dijo que «me encantaría» que ella grabara un video para la franja, insistió en que desconoce los movimientos que ella tendrá en el país.

Por su parte, Vodanovic descartó que desde la tienda se convoque a la ex Mandataria para alguna actividad formal. » Al menos, desde el PS yo no le voy a pedir, porque son cosas que no corresponden, dado su cargo. Por lo tanto, cualquier comunicación la hará a través desde su fundación, como ha sido siempre. No me corresponde a mí dar esa información, pero sí como partido puedo decir fehacientemente que no va a haber una actividad como partido con ella» , sostuvo.

De todas formas, la timonel PS valoró que ayer la ex Mandataria reafirmara su opción, y si bien «todos sabíamos su posición, sabíamos que estaba por una posición de cambio constituyente», recalcó que «siempre es importante que cuando ella toma decisiones, lo hace frontalmente y con decisión. No tiene medias tintas y yo valoro mucho eso, porque en definitiva, hoy necesitamos certezas. Que esta Constitución es buena, no es perfecta, porque ningún documento jurídico lo es, y es una Constitución que se ha hecho en democracia y tiene el apoyo de la Presidenta Bachelet».

Frente a otras voces del propio PS o de la ex Concertación que han manifestado su opción contraria, como el ex presidente Eduardo Frei (DC), o con distancia, como el ex presidente Ricardo Lagos (PS), la líder socialista sostuvo que » la ciudadanía ha visto cómo el Rechazo tiene, creo, cabida en ciertos sectores que no se pronuncian por un cambio de fondo de lo que debiera ser la Carta Magna para Chile «.

En ese sentido, recalcó que «la Constitución fija un escenario, contornos para poder desempeñarse. Y no se puede seguir, creo yo, hablando de reformar una Constitución que está totalmente superada. Tenemos que dar el pasó, porque así la ciudadanía lo planteó. Por lo tanto hoy día, empezar con un cierto catálogo o imperfecciones o de cosas que no están del todo bien, me parece un buen ejercicio académico, pero desde la política, creo que tenemos que ser muy claros en decir que necesitamos una nueva Constitución». ¿Encontraste algún error? Avísanos

