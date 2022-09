Presidenta del PS por dichos de Teillier (PC): «Son desafortunados (nosotros) vamos a reconocer los resultados»

Entornointeligente.com /

Quedan tres días para el Plebiscito en donde la ciudadanía aprobará o rechazará la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención y la tensión ha ido en aumento.

Una de las razones son los dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien el domingo pasado en Radio Nuevo Mundo hizo un llamado a » salir a la calle a defender el triunfo del Apruebo» en el caso de que este gane con resultados estrechos -dichos que reflotó este miércoles Ex-Ante.

«Tenemos confianza en la democracia, en el organismo técnico que es el Servel. Chile se ha caracterizado por tener siempre procesos limpios y esta no va a ser la excepción» Paulina Vodanovic Además, el ex diputado señaló que en ese escenario » la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado , va a hacer cualquier maniobra, como las que ya ha hecho frente al Servicio Electoral o cómo acudió a la Contraloría para decir que aquí hubo fraude o cualquier cosa y tratar de quitarle piso a la instalación de la nueva Constitución».

Ante esto, Paulina Vodanovic, la timonel del Partido Socialista -otro sostenedor del Gobierno del Presidente Gabriel Boric-; se alejó de esas expresiones tildándolas de «desafortunadas» . «Nosotros como Partido Socialista vamos a reconocer los resultado . Tenemos confianza en la democracia, en el organismo técnico que es el Servel. Chile se ha caracterizado por tener siempre procesos limpios y esta no va a ser la excepción».

La presidenta comentó en Radio Universo que «hemos participado como todos los procesos electorales en construir una red de apoderados nacionales con capacitaciones con presencia en todos los locales a lo largo de chile y en consecuencia vamos a tener una fiscalización ciudadana del proceso a través de nuestra red de apoderados».

Pero para ella «la democracia se respeta siempre» sea cual sea el resultado y puntualizó que no le gustaría «instalar ese tema de desconfianza más aun cuando a partir del lunes 5 de septiembre tenemos que dialogar en el Congreso y los partidos políticos para poder sacar adelante los resultados, sea implementando o sea instalando un nuevo proceso convencional».

«Yo confió en que aquello va a estar bien, el proceso, y que por lo tanto como Partido Socialista vamos a salir a reconocer el resultado y solo saldremos a la calle el triunfo del Apruebo», y agregó que «mi llamado es ir a votar, y tranquilos esperar los resultados y después festejar. Si es que ganamos también con mucha discreción porque esto no es de unos contra otros» , aseguró Vodanovic.

Cierres de campaña Esta jornada precisamente es el último día de campaña legal para ambos comandos, el Apruebo y el Rechazo. Por su parte la timonel se refirió a la primera opción de la cual ella es partidaria.

En Santa Rosa con Alameda será el evento central del comando «ApruebaxChile», precisamente donde el Presidente Gabriel Boric realizó su cierre de campaña. » El escenario que se instaló en el mismo lugar» , comentó Vodanovic.

Pero además hizo una distinción con sus contendores, indicando que «nosotros como partidos del progresismo siempre hemos hecho actos y somos quienes podemos salir a la calle a cantar a disfrutar y sin tener nunca enfrentamientos ni problemas».

Y recordó «lo que paso el otro día entre los ciclistas y lo de las carretas que fue lamentable (…) yo creo que nosotros tenemos un ánimo de democracia, un ánimo de celebrar, de festejar, y el cierre de hoy va a ser en ese contexto».

Franja Michelle Bachelet Y precisamente bajo ese escenario fue que este miércoles, en una de las últimas franjas televisivas de las campañas, apareció -en el Apruebo- la ex presidenta del PS, Michelle Bachelet.

Si bien había trascendido hace unas semanas, la aparición de la -ahora- ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos nunca se confirmó públicamente, aunque Vodanovic asegura que lo sabía hace un tiempo.

«Ella siempre tuvo la buena disposición, pero lo que la complicaba era el temad de la ONU», dijo la presidenta socialista, por lo que » acordamos que saliera en la franja los últimos dos días que ella ya está liberada de sus obligaciones como Alta Comisionada, ahora ex Alta Comisionada» .

Algo que llamó la atención del spot fue la sorpresa con la que la recibió la «señora Olguita» en su casa, sin saber que ella era la ex mandataria. «Fue en una casa en Quinta Normal de una señora que le dijimos que invitara a tomar desayuno a la alcaldesa, a Karina Delfino, entonces la señora Olguita esperaba a la Karina Delfino (…) entonces por eso cuando ella (Bachelet) le dice «¿Tú sabes quién soy?» ella se sorprende».

Vodanovic destaca la sencillez del video ya que » una conversación que surgió espontanea, que no estaba con guión , sino que fue a partir de eso y se grabó en limpio. No hay making off, no hay chascarro, no hay nada».

Y agrega que muestra a la presidenta tal cual es ella «en su sencillez, en la forma que tiene de ver las cosas y en una conversación abierta, con las mujeres que es el interés que ella ha mostrado siempre en su vida, en sus gobiernos «.

«No sé el efecto electoral, pero sí creo que es importante que el país conozca que ella tiene una posición. Que ella está por el Apruebo, por una nueva Constitución», finalizó la timonel. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com