Presidenta del PS critica listas independientes de la Convención: «La gente votó por personas que no tenían la integridad moral»

Asegurando que «el principal problema de la Convención Constitucional (CC) fue llevar listas de independientes», la Presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, esbozó una crítica sobre la composición del órgano redactor de la nueva carta fundamental de cara al plebiscito del 4 de septiembre, y ello luego que el oficialismo se alineara en torno a un acuerdo para impulsar una serie de reformas al texto en caso de que gane el Apruebo.

Cabe mencionar que el PS jugó un rol clave en las negociaciones para que se admitieran las listas de independientes en la CC. Esto, para la líder socialista, fue un craso error. En conversación con El Mercurio , Vodanovic explicó que «los independientes siempre han ido en listas de partidos y, por lo mismo, responden a un cierto sentir social». Pero, a su juicio, «aquí hubo listas que la gente votó solo por el nombre, pero con personas como Rojas Vade, que ni siquiera tenían la integridad moral para estar en un órgano tan importante como la Convención».

«Fue un gran error, estoy totalmente en contra de eso», manifestó la timonel del PS, reiterando que «un gran error, y tal vez el principal problema del resultado en la Convención, fue llevar listas de independientes».

Originalmente, la Convención Constitucional quedó formada por cinco listas multitudinarias (Apruebo Dignidad, Lista del Apruebo, Lista del Pueblo, Vamos por Chile e Independientes No Neutrales), más 12 listas locales, 10 representantes de pueblos originarios y un candidato electo, completamente independiente. Sin embargo, al pasar el tiempo, fueron varios los convencionales que abandonaron sus listas o grupos, con el fin de unirse a otros o para trabajar como independientes.

También está el caso de Rodrigo Rojas Vade, electo por la Lista del Pueblo y que dejó de asistir a las sesiones y trabajos de la Convención tras conocerse una serie de mentiras en torno a su enfermedad.

Vodanovic fue una de las propulsoras del acuerdo del oficialismo para realizar modificaciones a la propuesta constitucional en caso de que el Apruebo gane el próximo 4 de septiembre. A tres semanas del Plebiscito de Salida de la propuesta de nueva Constitución, la Presidenta del PS afirmó que «más allá de la incidencia que pueda tener en la votación, es importante relevar la capacidad de llegar a buen puerto que hemos tenido 11 partidos políticos. Eso ya es un triunfo».

En esa misma línea, Paulina Vodanovic precisó que igualmente se busca legitimar el rol de los partidos políticos, ya que «no solo tienen fines electorales, sino que su esencia es ejercer la política, mediante ideas y propuestas. No entiendo cuál es la fijación de limitarnos al respecto».

«Cuando asumí como presidenta del PS, la propuesta constitucional no estaba terminada y en la política uno debe ir viendo cuáles son las reacciones sociales. Esto no es por encuestas, es por la percepción de la ciudadanía que vemos a diario en la calle. Nos dimos cuenta de que hubo temas que generaron legítimas dudas, como el de la justicia indígena, que no quedaba clarificado y, por lo mismo, fijamos un compromiso para que en la nueva Constitución se establezcan límites», reflexionó finalmente la líder socialista.

