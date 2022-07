Presidenta del PS considera «un grave error» publicación de Soto y asegura que reunión con Boric fue por «agenda legislativa»

Entornointeligente.com /

Gran polémica generó la publicación del diputado socialista Leonardo Soto, quien ayer a través de Twitter subió un video donde seguraba que estaba en La Moneda con la emsa directiva del partido sosteniendo una reunión con el Presidente Gabriel Boric para coordinar el Apruebo.

De inmediato surgieron críticas por supuesto «intervencionismo» del Mandatario. Y el mismo Soto luego borró su publicación y señaló que fue un «error», y que la cita fue por «agenda legislativa».

Ante esto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló a Emol que «hablé con él (Soto). No vi la publicación hasta anoche, no soy muy asidua a las redes sociales. Solo vi cuando ya había escrito la explicación y él reconoció que hubo un error y me quedo con eso».

La recientemente asumida timonel del partido agregó que «él mismo lo reconoció, por supuesto que fue un error. Él grabó antes de entrar a la reunión, yo no me di cuenta, estaba conversando a un lado. Lo que él dice no es efectivo y además lo hace antes de la reunión. No le daría más importancia que esa, entendiendo que es un grave error que comete un diputado que debiera tener el criterio para entender que además de una reunión que aún no se produce no debiera estar comunicándola antes».

Consultada por qué temas tocaron en la reunión, Vodanovic aseguró que la cita «era protocolar, que se hace siempre cuando hay un cambio de mesa en cualquier partido. De lo que hablamos con el Presidente y el ministro Jackson fue de los proyectos de ley que nos interesan, la propuesta de proyecto de seguridad que hizo el PS hace unos días, las propuestas también que va a hacer el Gobierno probablemente en materia de pos natal o temas de género, de mujer. Tuvimos una conversación en términos políticos y agenda legislativa».

¿Hablaron del Plebiscito? «Se tocó tangencialmente. Uno no va a ir a hablar de eso si sabe que el Presidente no es un actor en esto. Nosotros no fuimos a eso, era una reunión protocolar que corresponde a la nueva mesa, ponernos a disposición del Presidente y del Gobierno para todo lo que tenemos como desafío».

Finalmente, y ante la pregunta de que si hubo alguna reconversión al parlamentario, Vodanovic sentenció que «no tengo un jardín infantil, soy presidenta de un partido». ¿Encontraste algún error? Avísanos

