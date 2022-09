Presidenta del PJ inspecciona servicios de justicia en Corte Superior del Santa

Entornointeligente.com /

A primera hora, la jueza suprema sostuvo una reunión con el presidente de la referida Corte, Carlos Maya Espinoza, y magistrados superiores en la sede judicial de Chimbote. En este encuentro, Barrios Alvarado hizo un balance de los logros obtenidos en transformación digital a favor de la ciudadanía, principalmente del «Casillero Digital de Jueces y Juezas». Al respecto, explicó que a través de esta herramienta se busca transparentar el trabajo que realizan los jueces y juezas de las 35 cortes, y que los ciudadanos conozcan el número de resoluciones, autos y sentencias que emiten y, así, visibilizar quienes trabajan o no. Asimismo, invocó a los jueces y juezas que aún hacen trabajo remoto a retornar a sus oficinas y despachos, pues recordó que nadie puede conducir una institución y menos un despacho judicial desde su casa. «Para aquellos, que felizmente son pocos, les exijo que vengan a trabajar de manera presencial. No es posible que la carga de un despacho judicial recaiga en los trabajadores cuando es responsabilidad del juez o jueza», añadió. Por otro lado, Barrios Alvarado aseguró que su gestión está trabajando a favor de los trabajadores, principalmente de aquellos que ganan menos. «Tres fueron mis peticiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la homologación de una remuneración que no sea menor de S/1,950, el otorgamiento de un bono de alimentos para aquellos que ganan menos de S/1,950 soles y el cumplimiento de la tercera escala remunerativa para todos los trabajadores del Poder Judicial», precisó. Durante la ceremonia, el titular de la Corte del Santa hizo entrega a Barrios Alvarado de un reconocimiento institucional por su labor como jueza y presidenta del Poder Judicial. Luego, la jueza suprema se reunió con autoridades locales, a quienes les solicitó sus apreciaciones acerca del servicio del Poder Judicial. «Esta es una reunión para recoger la apreciación de ustedes sobre el sistema de justicia, qué debilidades hay y, sobre todo, cómo podemos potenciar su trabajo», indicó. Estuvieron los representantes de la Policía Nacional, Ejército peruano, Gobierno Regional, Municipalidad Distrital, Prefectura, Ministerio Público, entre otros. En diálogo con la prensa, Barrios Alvarado explicó que sus visitas tienen como objetivo medir la percepción que tienen las autoridades sobre el sistema de justicia; así como también lograr un diálogo abierto y directo con los jueces y juezas de cada corte. «Estas visitas permiten también difundir los logros que tanto hemos avanzado digitalmente, así como también informar que se nos ha otorgado un presupuesto para la creación de órganos jurisdiccionales», añadió. Por la tarde, la autoridad judicial tenía previsto visitar los órganos jurisdiccionales de diversas sedes judiciales. (FIN) NDP/JCR También en Andina: Presidente Pedro Castillo invoca a peruanos a trabajar en conjunto en cultura de prevención ?? https://t.co/tqHvpov3FG ?? Mandatario asistió a foro por 35° aniversario del @indeciperu . pic.twitter.com/giAPYC6lGl

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 26, 2022 Publicado: 26/9/2022

