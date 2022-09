Presidenta del Congreso: no existe nada ilegal en contenido de audio con Acuña

Entornointeligente.com /

«A mi parecer no tiene nada de ilegal, estamos nosotros en plena coordinación con la bancada, tratando de hacer las cosas bien dentro del Congreso», señaló Camones Soriano en conferencia de prensa. Enfatizó que como presidenta del Congreso representa a los 130 legisladores que integran el Poder Legislativo y no al líder de su partido. «El presidente (César Acuña) nunca me ha impuesto nada, yo estoy aquí para representar a los 130 congresistas y no a ninguna presidenta o presidente del partido», aseguró. Lea también: Torres y directora regional del Programa Mundial de Alimentos acuerdan trabajo articulado Sobre el audio en el cual se escucha a Acuña pedir un trato prioritario para un proyecto de ley que lo beneficiaría, Camones precisó que tal cosa no ha ocurrido y subrayó que la presidenta del Parlamento no decide de manera unilateral cuál es el tramite de una iniciativa legislativa. Enfatizó que ella es firme y clara en que los proyectos de ley sigan su trámite regular y no tengan que exonerarse de su evaluación en comisiones. Camones Soriano lamentó que se haya violentado su derecho a la intimidad e informó que ya presentó su reclamo a APP para que en un plazo de 48 horas se realicen las investigaciones y se determine a los responsables de la filtración. «Nuevamente para mi es complicado tener que enfrentar esta situación y ser víctima de la filtración de un audio que lo único que hace es violentar mi derecho a la intimidad. Ese audio no refleja ningún acto de corrupción y por ello siempre voy a estar con la frente en alto porque jamás me van a sacar un audio que refleje corrupción» indicó. El portal de noticias Epicentro difundió un audio en el cual César Acuña, candidato de APP al Gobierno Regional de La Libertad, pide a Camones priorizar la aprobación de un proyecto ley para la creación del distrito de Alto Trujillo, el cual favorecerá su postulación. (FIN) RMCH Más en Andina ?? El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunció que «Fertiabono» se dará en dos modalidades. https://t.co/FvfNlqD37G Los subsidios van desde S/498 y S/745 por hectárea de unidades agropecuarias. pic.twitter.com/QlNlE62Wjw

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 3, 2022 Publicado: 2/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com