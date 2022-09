Presidenta del Banco Central anticipa que «reducir la incertidumbre es un proceso largo y complejo, pero posible» tras IPoM

Entornointeligente.com /

La presidenta del Banco Central, Rossanna Costa , expuso ante el Senado el tercer informe de Política Monetaria (IPoM) del año, el que manifiesta su inquietud por las elevadas cifras de inflación que tiene el país.

En concreto, el texto indicó que la inflación anual cerrará el año con cerca de dos puntos porcentuales por sobre lo proyectado en junio. Asimismo, confirmó que el país entrará en recesión para el 2023. «El PIB tendrá una variación anual entre 1,75 y 2,25% este año, entre -1,5 y -0,5% en 2023», precisaron.

En su intervención en la Sala del Senado, Costa indicó que «para 2023, en promedio, la inflación proyectada es de cerca de 1 punto porcentual (pp) más alta que en junio, reflejando un TCR que se ubica entre 3 y 4% por sobre el nivel promedio del segundo trimestre. Además, se supone que este permanecerá en niveles más depreciados a lo largo de todo el horizonte de proyección, finalizando dicho período por sobre su promedio de los últimos quince o veinte años».

Asimismo, a juicio de ella, señaló que «nuestro país se enfrenta a múltiples e importantes desafíos. Uno de los más relevantes desde el punto de vista macroeconómico es reducir la inflación, un problema que nos está afectando a todos con fuerza».

«Durante más de dos décadas, la inflación no fue un tema de preocupación pública, y había generaciones a las que les pudo parecer un asunto desconocido. Pero los últimos trimestres se ha vuelto un tema complejo, que está en el corazón de nuestra responsabilidad como institución», complemento.

En esa línea, según consignó Emol , la presidenta del ente autónomo expresó que «quiero ser especialmente tajante en decirlo, en esto no existen soluciones fáciles, llevar la inflación de nuevo a niveles que no afecten seriamente a la población, especialmente a la más vulnerable».

Al detallar las razones de lo anteriormente mencionado, subrayó en que «pasa necesariamente por reestablecer equilibrios macroeconómicos, y en este caso, lo que requiere es una reducción del nivel de actividad y de la demanda. La política monetaria continuará contribuyendo a que este necesario ajuste ocurra de manera eficiente y ordenada. La coordinación de las políticas macroeconómicas es esencial para este propósito, y en este sentido, la contribución de la política fiscal ha sido muy importante».

Alza en la Tasa de Política Monetaria Sobre la medida del Banco Central para subir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos base, llegando a 10,75%, Costa señaló al respecto que «hemos llegado a un nivel de tasa que está en torno al máximo que considera el escenario central de este informe, es un nivel elevado, pero acorde con las cifras que ha alcanzado la inflación y los desafíos que enfrentamos para resolver este problema».

«Este desalineamiento es preocupante, porque al aumentar la persistencia del fenómeno inflacionario, hace más difícil y costosa la estabilización de los precios. De ahí la necesidad de avanzar con decisión, a fin de prevenir la intensificación de este problema, y como sabemos genera grandes costos para la población. no actuar oportunamente, sólo contribuirá a aumentar la intensidad y duración del problema, haciendo más costosa su solución», complementó.

Incertidumbre económica El informe de la IPoM aclaró que el Banco Central no toma en cuenta los efectos que puede tener en la economía el resultado del plebiscito constitucional del pasado domingo, precisando que «la incertidumbre irá reduciéndose gradualmente en los próximos trimestres, en medio de un proceso donde los cambios institucionales continúan, permitiendo un funcionamiento adecuado de las instituciones y de la economía».

La economista para explicar lo indicado en el informe sobre la incertidumbre manifestó que «la dificultad para resolver o acotar la discusión sobre algunos temas claves para la sociedad, muchos de los cuales dieron origen al proceso de cambio constitucional, ha contribuido a que la incertidumbre permanezca por sobre niveles históricos, lo que ha afectado la economía en distinta formas. Por ejemplo, el bajo flujo de proyectos de inversión de envergadura, que según los catastros disponibles para el próximo quinquenio está en los menores niveles en varios años».

Asimismo, aclaró que se tuvo que decidir por una «intervención cambiaria» para estabilizar el peso tras sufrir una depreciación.

«Reducir la incertidumbre es un proceso largo y complejo, pero posible. Es claro que el reciente Plebiscito no implica poner término al desafío de tener un nuevo marco constitucional, sino que es la apertura de una nueva etapa. La tarea de los líderes será encauzar ese camino con voluntad para acercar posiciones, con el logro de puntos de convergencia que estén en sintonía con lo que espera la sociedad», afirmó.

«Evidentemente que el resultado del Plebiscito no pone fin al debate sobre el marco institucional de Chile, diversos sectores políticos han remarcado la necesidad de dar continuidad al proceso, con el propósito de construir un texto que logre sintonizar con la voluntad de las grandes mayorías», agregó.

Finalmente, Costa aclaró que «desde el punto de vista de la economía, la experiencia pasada nos enseña que todos estos procesos conllevan un grado de incertidumbre que, si no logran ser atenuados, puede afectar negativamente la inflación, el crecimiento y la estabilidad de los mercados financieros».

