Campinas recebe festival virtual de rock autoral

Banda de rock Vagale, uma das dez participantes do evento on-line

A Cider Rebel, nova marca de bebida à base de maçã da CRS Brands inspirada na cidra dos pubs londrinos, vai levar muita música e diversão ao público com o Rebel Festival – Sua Atitude Inesperada , uma live solidária que vai contar com a participação de dez bandas de rock, pop rock e índie de Campinas e região. O festival será transmitido neste sábado, 11, às 19h, pelas redes sociais do programa Autoral Brasil (Facebook e Youtube), na Rádio Kiss FM, e pelas redes sociais da Marã Música (Facebook e Youtube), que promove o evento juntamente com o Lavanderia Estúdio. A live terá como atrações as bandas: Vagale, A Chuva, Bedhead Bedhead, Rafouza, Concordia, Hutal, Saturno V, Terra Mãe, Carvel e do estreante Rodrigo Edo. Cada participante se apresenta em sua respectiva casa, respeitando a orientação de isolamento social para proteção contra a Covid-19. Os participantes aproveitam para alertar o público sobre a importância da quarentena para conter o avanço da pandemia. Além de ser uma oportunidade para valorizar as bandas revelações, o Rebel Festival vem com uma proposta de ação solidária para arrecadar doações em prol do Lar dos Velhinhos de Campinas. E haverá ações em que os participantes poderão concorrer a kits Rebel, contendo brindes da marca e a Cider Rebel nas duas versões do produto: Draft Cider (com sabor mais leve e com teor alcoólico de 4,5%) e Hard Cider (cidra mais encorpada, de sabor mais complexo, com teor alcoólico de 6%). A banda Vagale também está realizando a promoção “O seu ruído pode virar música”, em que os participantes devem enviar um vídeo de até 15 segundos, fazendo algum tipo de ruído, para a página da @vagaleoficial, no Facebook. Os vídeos com ruídos mais criativos serão selecionados para concorrer ao sorteio de um kit especial da Rebel. AGENDE-SE O quê: Rebel Festival – Sua Atitude Inesperada Quando: Sábado, 11/7, às 19h Onde: Programa Autoral Brasil da Rádio Kiss FM (92,5MHz); Facebook/@autoralbrasilkissfm e YouTube/@AutoralBrasil; Marã Musica – Facebook e YouTube / @maramusicamkt Quanto: Contribuição espontânea

