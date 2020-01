Presidencia Encargada emitió alerta internacional por desaparición forzada de Gilber Caro

Entornointeligente.com /

(01 de Enero del 2020. El Venezolano).- La Presidencia Encargada de Juan Guaidó emitió una alerta internacional ante la detención del diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro y el periodista Víctor Ugas.

A través de un comunicado denuncian que funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro lo detuvieron el pasado 20 de diciembre y hasta la fecha no saben de su paradero.

En el escrito destacan que “al momento desconocemos el paradero, el estado fisico y mental del Parlamentario y del periodista”.

“Con la desaparición forzada del diputado Gilber Caro se violan todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, resaltó un comunicado publicado por el Centro de Comunicación Nacional.

