Presidencia de la Cámara de Karol Cariola en duda: El escenario post plebiscito que complicaría la opción

Entornointeligente.com /

Ya ha trascendido que la posibilidad de que la diputada comunista Karol Cariola llegue a la presidencia de la Cámara de Diputados en octubre de este año -debido a un acuerdo administrativo firmado por las fuerzas de izquierda en marzo- cada vez se complica más. Esto ya que algunos opinan que perdió «la objetividad» para poder liderar y representar a todos al ser vocera del comando por el Apruebo.

De hecho, esta jornada la parlamentaria se refirió a la situación. «Estoy haciendo una defensa de mi posibilidad de tomar una posición política en un Plebiscito tan relevante como este, que me parece que no es una razón para generar un veto en el próximo proceso que va a venir en la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros por lo menos esperamos que se cumpla el acuerdo».

Un tratado que fue firmado desde el PDG hasta el PC y que contempla seis mesas directivas en los cuatro años que dura la legislatura. El primer periodo, que preside actualmente Raúl Soto (PPD) , junto con Alexis Sepúlveda (PR) y Claudia Mix (Comunes) como vicepresidentes, terminaría el 21 de octubre.

Si bien quienes lideran la corporación actualmente cumplirán el acuerdo administrativo, hay otros que ven una complicación en caso de que gane el Rechazo. «Nosotros estaríamos renunciando en la fecha que nos corresponde para abrir el proceso de postulación a la nueva mesa. No hay ninguna posibilidad de que nosotros no cumplamos con ese compromiso» , dice la diputada Mix.

Y a sus palabras las sigue Sepúlveda: «En lo que respecta a la bancada radical nosotros estamos por mantener este acuerdo y eso significa que yo presente mi renuncia el 21 de octubre».

Quien tiene reparos frente al rol que está jugando Cariola en el comando del Apruebo es el jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo. D e hecho ya había puesto en duda que ésta llegase a la testera si como presidenta de la Comisión de Constitución no ponía en tabla el proyecto de rebaja de quórums a 4/7.

Si bien afirmó que «la democracia cristiana sus compromisos los va a cumplir» indicó que «le he dicho (a Cariola) que ella tiene que dar muestras de que, más allá de ser miembro del Partido Comunista o vocera del Apruebo tiene que trabajar como presidenta de la Cámara por un poder del Estado y representándonos a todos nosotros y por eso la he llamado a ser más prudente».

Pero eso «no significa que no pueda expresar que vote Apruebo, como no significa que yo no pueda expresar que voto Rechazo, pero nunca cortar puentes de comunicación con otros».

Y es en ese contexto en que entra la derecha que busca que por ningún motivo llegue a la presidencia Cariola y prefieren mantener a alguien de la centro izquierda, precisamente aliándose con el PDG y la DC, con quienes han tenido conversaciones informales. «Si gana el Rechazo se quiebran muchas confianzas y (ellos) estarían más por quebrar el acuerdo que por mantenerlo , pero nadie quiere hablar antes del 4 de septiembre», dijo a Emol un diputado de Chile Vamos.

De hecho, una fuente oficialista asegura que de caerse el actual compromiso » sería la derecha quebrándonos a nosotros» .

Y lo mismo comentaron personeros del centro político por el Rechazo. «No hay vencedores ni vencidos, pero cuando uno gana un partido los que ganan son los que celebran no el que pierde (…) obviamente que tiene que haber representantes del Rechazo (en la testera)» .

«Vamos a votar por la Karol Cariola en la primera vuelta, pero no sabemos qué va a pasar en la segunda o tercera vuelta de votaciones, porque yo creo que ella no va a obtener los votos y ahí se va a abrir el proceso de negociación», mencionó de hecho uno de los firmantes del acuerdo.

El diputado y subjefe de bancada PS, Tomás de Rementería , ha escuchado lo contrario. «Creo que esto es la situación actual, pero yo creo que post plebiscito esto va a decantar y se va a respetar ese acuerdo», dijo.

Agregando que «post plebiscito fuerzas que tal vez en este momento tienen diferencias si votan Apruebo o votan Rechazo vamos a tener más en común que la derecha que en cualquiera de los dos casos se va a atrincherar con sus ideas, obviamente creo que tenemos más en común. «Los socialistas estamos siempre con la lealtad a lo pactado, al valor de la palabra, entonces vamos a estar en la consolidación de este acuerdo» , finalizó

El gobierno, por su parte, también tiene claro que la presidencia de Cariola se ve difícil, como comenta un diputado en off -a quien contactaron desde el Ejecutivo para buscar un nuevo nombre. «Ni siquiera me dijeron que intentemos que sea Karol. Ellos ven que lo de la Karol esta cuesta arriba, pero que sea otro, pero bajo ninguna circunstancia Raúl». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com