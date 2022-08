Presentaron manual para facilitar inversiones en infraestructura natural

Entornointeligente.com /

Ello lo hizo con el acompañamiento y la asistencia técnica del Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (INSH), y la validación de la Sunass, agregó. Las inversiones en infraestructura natural son pilar fundamental en la implementación de los fondos que son recaudados a través de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese), indicó. Los ecosistemas naturales que pueden ser conservados o restaurados a través de estos mecanismos, que son la piedra angular para dar sostenibilidad a las fuentes de agua que abastecen a las ciudades y comunidades y fortalecen la seguridad alimentaria del país, refirió. A la fecha, 43 de las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento, a nivel nacional, cuentan con estudios tarifarios que recaudan fondos por concepto de Merese- H, que permiten la conservación, recuperación y/o el uso sostenible de la infraestructura natural de interés hídrico, destacó. Sin embargo, la mayoría de ellas no han logrado ejecutar o iniciar la ejecución de sus fondos Merese a través de la modalidad de proyectos de inversión (Invierte.pe) u otra modalidad de implementación señalada en la directiva de la Sunass, anotó. El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, destacó que «invertir en conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas proveedores de agua, es invertir en vida, no solo para el presente, sino para las generaciones futuras». Asimismo, dijo «estamos comprometidos a seguir promoviendo que cada vez más empresas prestadoras incorporen en su tarifa de servicios de saneamiento el concepto Merese, y este manual es un avance central que nos da un punto de partida. De esta manera, se marca un hito para poner en marcha más proyectos que aseguren la sostenibilidad de los servicios de saneamiento», agregó. Los proyectos de inversión en infraestructura natural al tener características particulares (sociales, económicas y ambientales), que los diferencian de los proyectos convencionales o también llamados de infraestructura gris, presentan una serie de obstáculos por resolver en el marco del sistema Invierte.pe, lo que conlleva a procesos extensos de formulación y/o cuellos de botella que ralentizan su ejecución in situ, indicó Sunass. A continuación, señaló que Sedapal, es una de las 43 EP a nivel nacional que cuenta con fondos de reserva Merese, según lo indica su estudio tarifario 2015-2020 (resolución de Consejo Directivo 022-2015-Sunass-CD), que viene recaudando el 1% del importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado aprobado por la Sunass. Sedapal ha venido trabajando desde el inicio de ese quinquenio regulatorio en la implementación de sus fondos Merese a través de la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, comentó. Actualmente, Sedapal posee una cartera de 61 proyectos de infraestructura natural en distintas fases de inversión, que se han venido desarrollando en alianza con instituciones cooperantes como Forest Trends, The Nature Conservancy, Aquafondo, Condesan, entre otros, y que han contribuido a promover la formulación de proyectos con la calidad técnica que requiere el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, subrayó. A partir de esta experiencia, este manual contiene un compendio de formatos y herramientas de utilidad para los formuladores y evaluadores de las empresas prestadoras, que agilizarán el proceso de ejecución de los fondos Merese – H vía proyectos de inversión pública, refirió. Se busca ofrecer una guía práctica para reimpulsar los Merese – H a nivel nacional, contribuyendo a la reactivación económica de las comunidades de cuenca alta post pandemia, añadió. El gerente general de Sedapal, Víctor Alarcón, manifestó su satisfacción por el aporte hecho a través de este manual. «Estamos muy felices por haber colaborado mediante nuestros diferentes equipos a ser parte de esta presentación del manual que nos ha tomado muchos años y muchas horas invertidas de aprendizaje y que van a generar un interesante aporte para todas las EPS vinculadas a los servicios ecosistémicos, pero sobre todo a las comunidades altoandinas que son las guardianas de los ecosistemas», acotó. Por su parte, el director del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, Fernando Momiy, señaló que «este manual dará la orientación necesaria en la cual apoyarse para avanzar. Es un paso gigante y refleja el progreso que tiene el Perú en el impulso de proyectos de infraestructura natural». Sunass indicó que participaron en la presentación del manual jefa del equipo de gestión ambiental y servicios ecosistémicos de Sedapal, Lizbeth Judith Cortéz; la coordinadora del Programa de Gestión del Fondo de Agua de Quito- Ecuador, Andrea Vera; el coordinador de desarrollo de proyectos del Instituto de Montaña, Vidal Rondan, entre otros. El manual puede ser consultado en el siguiente enlace , puntualizó. Más en Andina: ?? 