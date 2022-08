Presentaron libro «La historia oculta de la década socialista»

Entornointeligente.com /

La obra, de los periodistas Ascanio Cavallo y Rocío Montes, recorre la primera década del siglo XXI, cuando gobernaron en Chile, por primera vez en su historia, dos presidentes socialistas. «Los dos gobernantes, Ricardo Lagos, el primer socialista después de Allende, y Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta, tenían estilos y visiones muy diferentes y diferentes fueron también los desafíos que enfrentaron. Este es el relato de los diez años en que ocuparon La Moneda, de las circunstancias que los rodearon y de los resultados que tuvieron», señala la reseña del texto. En la ocasión, la historiadora Sol Serrano realizó una exposición historiográfica del periodo reseñado, mientras la ex ministra Carolina Tohá hizo una intervención más política, donde destacó hitos del periodo reseñado, tales como las reformas constitucionales de 2005 y la implementación del Transantiago (2007). Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El libro «La historia oculta de la década socialista – 2000-2010» (Uqbar Editores), de Ascanio Cavallo y Rocío Montes, fue presentada este martes, con la presencia de variadas figuras de la ex Concertación.

El evento se realizó en el Centro Cultural de Las Condes y contó con la presentación a cargo de la ex ministra Carolina Tohá y la historiadora Sol Serrano.

Montes tiene experiencia redactora en los diarios El Mercurio, La Tercera, El País y Diario Financiero y como co-conductora del podcast El Café Diario; y Ascanio Cavallo, como columnista del diario La Tercera y panelista de las radios Duna y T13, entre otros.

Intervenciones La obra recorre la primera década del siglo XXI, cuando gobernaron en Chile, por primera vez en su historia, dos presidentes socialistas. Es el resultado de siete años de trabajo con 210 entrevistas, todas las cuales fueron confidenciales y casi todas grabadas. La primera de ellas se realizó el 26 de enero de 2015, y la última, el 8 de julio de 2022.

Para los autores, la «década socialista» además fue producto de tres factores claves: la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998, la disputa al interior de la Concertación entre «auto flagelantes» y «auto complacientes», así como la campaña de Joaquín Lavín, que forzó una segunda vuelta por primera vez desde el retorno de la democracia.

Asimismo, la obra es una continuación del libro «La historia oculta de la transición», de Ascanio Cavallo, que finaliza cuando Pinochet dejó el mando del Ejército.

El libro termina con una reunión entre Bachelet y sus más cercanos colaboradores en las afueras de Santiago, tras la entrega del mando al mandatario Sebastián Piñera, con el ex ministro Francisco Vidal ofuscado por haber entregado el mando a un gobierno de derecha, mientras otros celebraban, en medio del país sumido en el extraño clima pos terremoto de 2010.

Reseña Lagos y Bachelet «fueron elegidos a hombros de la Concertación, la única coalición de partidos que ha logrado conservar el poder en cuatro gobiernos sucesivos, lo que da pie para considerarla como la más exitosa del Chile moderno», señala la reseña.

«Los dos gobernantes, Ricardo Lagos, el primer socialista después de Allende, y Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta, tenían estilos y visiones muy diferentes y diferentes fueron también los desafíos que enfrentaron. Este es el relato de los diez años en que ocuparon La Moneda, de las circunstancias que los rodearon y de los resultados que tuvieron».

Al cabo de esos años, la Concertación se extinguió para siempre, aunque Lagos y Bachelet siguieron siendo figuras prominentes de la política chilena, como muchos de los protagonistas de estas páginas.

Intervenciones En la ocasión, Serrano realizó una exposición historiográfica del periodo reseñado, mientras Tohá hizo una intervención más política, donde destacó hitos del periodo reseñado, tales como las reformas constitucionales de 2005 y la implementación del Transantiago (2007).

Además Tohá hizo una invitación a los encargados del gobierno actual, en el sentido de «tomar nota» de las lecciones de dichos sucesos, y destacó las dificultades en el ejercicio del gobernar.

Entre los asistentes estuvieron los ex ministros Francisco Vidal, Sergio Bitar, Carlos Ominami e Isidro Solís, ex el contralor Ramiro Mendoza, el diputado Pepe Auth, el ex director de Comunicaciones Eugenio Tironi, el ex convencional Agustín Squella e incluso el ex ministro Gonzalo Blumel. También asistieron periodistas como Carolina Urrejola y Matilde Burgos, así como el cientiota político Axel Callís.

El libro está a la venta en la web de la editorial y en Buscalibre. Asimismo, próximamente estará en las principales librerías del país.

