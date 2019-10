Entornointeligente.com /

TN Tecno F5 Presentaron el primer celular con el chip Snapdragon 865, pero ninguno de nosotros lo va a usar El anuncio fue realizado por la empresa china 8848, que fabrica teléfonos de lujo. Se espera que el nuevo procesador móvil de Qualcomm potencie equipos como el Galaxy S11 de Samsung.

Una compañía de China para muchos desconocida se llevó esta semana una medalla en el negocio de los smartphones y, por eso, algunos flashes. ¿A qué se debe el protagonismo? La firma 8848 anunció formalmente el modelo Titanium M6 5G , que es el primer celular con Snapdragon 865 , el nuevo chip de Qualcomm para dispositivos móviles.

Por cierto, ese avance aún no fue presentado por Qulalcomm.

Al momento no hay mucha información sobre ese procesador, que reemplazará la generación actual. Sí se sabe que Samsung estará involucrado en la fabricación del mismo y, como veremos más adelante, se espera que sea un componente fundamental en la ficha técnica de los próximos ejemplares de la serie Galaxy S.

Leé también Galaxy S11: ¿para qué sirve el espectómetro que Samsung incluiría en su próximo celular insignia? Tal como señala Phone Arena , 8848 es una compañía especializada en productos de lujo. Y en ese sentido se espera que el Titanium M6 5G sea un celular muy costoso. Además del más nuevo procesador de Qualcomm, tendrá una pantalla AMOLED de 6 pulgadas, 12GB de RAM y 1TB para almacenamiento interno, entre otras características.

Los teléfonos de 8848 son súper lujosos: algunos tienen cuero de cocodrilo y detalles en oro (Foto: 8848). Snapdragon 865, el próximo integrante de los alta gama Siguiendo a la fuente mencionada, el hecho de que 8848 sea la primera empresa en anunciar un celular con Snapdragon 865 no significa que aquel teléfono vaya a ser el primero en llegar al mercado con ese chip. De hecho, el ejemplar Titanium será utilizado por un número muy escaso de personas.

— rahul (@rahul54208593) October 21, 2019 Señalamos más arriba que Samsung tiene una participación directa en la fabricación del procesador, y ese vínculo podría traducirse en beneficios particulares para la surcoreana. En esa dirección, se especula con la posibilidad de que los Galaxy S11 sean los primeros que se lanzarán con Snapdragon 865 .

Leé también Celulares plegables: bocetos filtrados confirman que Samsung planea una versión que se usa con lápiz Respecto a las características de ese hardware , se espera una variante con chip 5G incorporado. Por otra parte, será fabricado con arquitectura de 7 nanómetros, una variable que refiere a la cantidad de transistores que caben dentro de un chip. Tal como indica PA , cuanto menor es el número (en este caso 7), más transistores hay en el interior, lo que se traduce en circuitos más potentes y eficientes en su consumo de energía.

