Presentarán plan para ayudar a los trabajadores

Yaissel Urieta Moreno /

[email protected] /

@yai_urieta — Actualizado: 03/3/19 — 05:35 pm La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) realizó un proceso de consulta ciudadana en el país para apoyar en la construcción de una Agenda de País en pro de los derechos de los trabajadores.

La CGTP está buscando implementar 25 medidas urgentes para la justicia social y la profundización de la democracia en Panamá.

Así lo dio a conocer Nelva Reyes, secretaria general de la organización, que luego de cumplir con la consulta ciudadana busca compartir el documento las aspiraciones para el sector de los trabajadores sindicales del país.

Entre las recomendaciones que hay para la creación de la Agenda País, la cual busca sea del conocimiento de los siete candidatos presidenciales para las próximas elecciones generales el próximo 5 de mayo está que se establezcan políticas públicas para el sector social de los trabajadores.

Se busca la creación de espacios culturales como un complemento al desarrollo humano, además del impulso de incentivos para que se puedan generar condiciones óptimas laborables.

‘

25 Medidas las que buscan ser incluidas en el proyecto para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

27 De febrero fue la última consulta. Pasaron por Colón, Santiago, Penonomé y la comarca.

Reyes confía en que en el proyecto que se está trabajando, se incluya el respeto y apoyo a los trabajadores de las áreas rurales de las provincias y comarcas.

La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá también incluirá la petición que se brinde más atención a las comunidades laborales que están fuera de la ciudad, donde hay niveles muy alto de pobreza y atender las demandas sociales como agua, salud, educación y trabajo.

Apoyo Entre los sectores que se mantienen trabajando en el plan tras las consultas ciudadanas para la creación del Plan están organizaciones civiles activas de Colón, Coclé, Veraguas y La Comarca Ngäbe-Buglé.

La obra sería presentada a los candidatos presidenciales el próximo 22 de marzo, según se tiene previsto. Aún están en el proceso de unir todas las ideas en una sola agenda.

