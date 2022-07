Presentarán libro sobre turismo gastronómico en reservas paisajísticas en FIL Lima 2022

Entornointeligente.com /

Este libro fue presentado hace unos meses en la ciudad de Huancayo, luego en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas -Laraos y ahora llega a la capital. A lo largo de sus 117 páginas se puede apreciar, a través de fotografías, la belleza de esta reserva paisajística administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) , organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam). Complementadas con recetas ancestrales como sopas, chupes, entradas, bebidas y platos de fondo, se encuentran también mapas de la denominada «Ruta de los sabores de la conservación», la cual une a las comunidades de Laraos, Tanta y Canchayllo , junto a sus ríos, nevados y lagunas. El libro «Sabores» también invita a sumergirse en la historia de estos pueblos, conocer sus ceremonias, costumbres ancestrales y los secretos de su ganadería y agronomía. También hay un acápite dedicado a los ecosistemas de bofedales y de vegetación arbustiva de pastizales. Finalmente, hay un apartado dedicado a sus productos bandera: papa, alpaca y trucha, con recomendaciones para su conservación, aprovechamiento sostenible y cuadros nutricionales. Lea también: Reserva Nor Yauyos Cochas celebra su 21 aniversario consagrándose como destino de ensueño Festival de sabores y colores Esta publicación busca revalorar los saberes y costumbres de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas en relación a la gastronomía. Por ello, sus pobladores, junto a los estudiantes, docentes y chefs de la escuela de Gastronomía del Instituto Continental, recopilaron 30 recetas ancestrales. La base de estos potajes se centra en insumos locales como la carne de alpaca, trucha, olluco, oca, hongos tuclush, yuyo, calabaza, arracacha, cahui y huaroco, entre otros ingredientes que perfectamente pueden llegar a cualquier restaurante del Perú y del mundo. Es por ello que «Sabores» es un gran ejemplo de cómo la biodiversidad, la gastronomía y la cocina moderna pueden confluir para beneficio de las poblaciones. (FIN) NDP/LZD También en Andina: ?? Conoce los imperdibles destinos turísticos regionales que pueden visitarse en agosto ?? https://t.co/j6s9Nbf9Ul El calendario festivo incluye a Cusco, Oxapampa, Tacna, Ayacucho, entre otros lugares epicentros de celebraciones. pic.twitter.com/nRaTOYdjpp

