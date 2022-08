Presentará la ‘Parada de las Flores’ chiricana

Entornointeligente.com /

Periodista radicada en EE.UU. regresa a Panamá

El distrito de Tierras Altas, en Chiriquí, alista detalles para recibir a visitantes locales y del exterior en la Parada de las Flore s, a realizarse del 9 al 12 de septiembre.

La actividad convoca cada año a miles de personas que disfrutan de los diseños florales que adornan las principales vías de Volcán.

La periodista panameña radicada en Las Vegas, EE.UU., Rosario Grajales anunció que ha sido seleccionada como la maestra de ceremonia de esta iniciativa que durará cuatro días.

‘Me siento honrada. Gracias Panamá. Dios hizo sus planes sin que me enterara. No tenía planes de viajar a mi país y de pronto me contactan. Mil gracias ‘Parada de las Flores’ en Tierras Altas y a toda su directiva por llevarme a esto y de paso podré ver a mi papá’, manifestó la comunicadora social.

Nacionales y extranjeros podrán disfrutar de los eventos que incluyen presentaciones folclóricas, entre otras actividades más.

La Parada de las Flores, en esta edición, llevará el lema: ‘Distrito de Tierras Altas, ¡Descúbrelo!

‘Buscamos que nuestros visitantes, se interesen aun más por todo lo que tiene para ofrecer nuestra región; como miles de especies, tanto en fauna, como en flora, producción agrícola y ganadera y cafetalera’, aseguraron sus organizadores.

Se espera que más de 120 personas sean espectadores de este desfile que partirá desde el Colegio Agrícola de San Benito.

CHIRIQUÍ BUSCA Resaltar

Su fauna y flora, así como su producción agrícola, ganadera y cafetalera

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com