Presentan libro que desmonta el rentismo petrolero de Venezuela

El libro «Colonia Petrolera», escrito por el ingeniero e investigador, Jonny Hidalgo sale a la luz para desmontar el discurso fundamentado en que Venezuela es un país petrolero y rentista. El 18 de agosto, a la 1 de la tarde, en la décima tercera edición de la Feria del Libro de Caracas, en la sala César Rengifo harán un conversatorio sobre «Colonia Petrolera» a cargo de su autor y la casa que lo publica «Editorial Galac».

Esta nueva investigación mostrada en el libro refiere que casi todos los académicos, políticos y empresarios del país y del mundo, independientemente de la militancia de izquierda o derecha que tengan, coinciden en que Venezuela es un país petrolero y rentista. Desde allí es que se ha generado la política y la dinámica económica, entonces esta obra «viene a desmontar esta falacia para poder fortalecer al país cambiando el lugar desde el cual se interpreta y construye la realidad. Éste es el propósito fundamental del libro», sostiene su autor.

Cuatro planteamientos vertebrales se podrán leer en «Colonia Petrolera». El primero es que Venezuela no es un país petrolero sino un país con petróleo, que la idea de ser un país petrolero corresponde a un rol impuesto desde el comienzo del siglo XX, en el nuevo orden mundial establecido por las potencias occidentales. Esta imposición ha impactado en el sentido de pertenencia del venezolano, en la valoración de sus potencialidades creadoras, y en la capacidad de interpretar y construir colectivamente su realidad e incluso en la legitimación del Estado.

El segundo planteamiento es que el rentismo nunca ha existido en Venezuela y desde el momento en que se nacionaliza la industria, la renta dejó de existir, esto fue entendido en el año 1975, de hecho la prensa reseñó que las últimas regalías fueron de 502 millones de bolívares, pero «por una cuestión de difamación colonial se ha insistido en la idea del rentismo y desde allí hemos interpretado nuestra realidad económica, lo que ha sido, en mi opinión, el origen de los desaciertos en distintas políticas que se han venido implementando a lo largo de la historia», complementa Hidalgo.

El tercer planteamiento avanza en develar cuál es el orden oculto en la industria petrolera, que no permite conocer la profundidad y el poder administrarla y reestructurarla de acuerdo a las necesidades del país. El cuarto planteamiento retoma la idea central del Libertador Simón Bolívar que sostiene que a partir de una nueva razón y un nuevo orden, se puede superar el colonialismo.

«Aplicado a la industria petrolera tiene que ver con entender que no somos un país petrolero, que no somos un país rentista de gente floja, etc., se trata de valorar al venezolano y al país de una manera distinta para desde allí gestar un nuevo orden, es decir, un nuevo Estado, un orden que facilite el desarrollo de las potencialidades humanas de todos los venezolanos», interviene su autor.

Jonny Hidalgo es investigador y escritor sobre temas de geopolítica, cultura y sociedad bajo una nueva concepción de poder. Es Ingeniero Electricista egresado de la Universidad Simón Bolívar (USB) y es Magister en Gerencia Ambiental graduado en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA). Un autor de 42 años que viene a irrumpir con su mirada en el abordaje de este tema tan álgido y necesario en la discusión nacional e internacional.

Es un libro escrito para cualquier público, no para expertos. Está pensado para las nuevas generaciones, para que puedan entender lo aprendido y desaprendido en los últimos 20 años de la historia de Venezuela, afirma el escritor.

El Ingeniero Jonny Hidalgo invita a leer «Colonia Petrolera» y dice que «este libro es una reivindicación para el venezolano, un reconocimiento a su trabajo, a sus potencialidades creadoras y a sus virtudes humanas. También es una invitación a los países de América Latina y el Caribe a mantener los esfuerzos de integración que se emprendieron comenzado este siglo, pues el colonialismo es un problema para toda la región y si esta no se une para derrotarlo, no habrá patria para nadie en esta región».

Por: María Mercedes Cobo

IG: @afromechita

LINK ORIGINAL: Vida y Arte

