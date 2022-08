Entornointeligente.com /

Presentan cargos en Nueva York contra 16 miembros de la pandilla Los Trinitarios Agosto 3, 2022 por Percha La Fiscalía federal en Nueva York presentó este martes 42 cargos por crimen organizado, asesinato, intento de asesinato, tráfico de drogas, robo y posesión de armas de fuego contra 16 latinos, presuntos miembros de la pandilla Own Every Dollar (OED), considerada una empresa criminal altamente estructurada y violenta.

