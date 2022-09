Presentadora de TV fue despedida por tener canas y así reaccionaron las marcas

Entornointeligente.com /

Por Infobae

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El gigante de comida rápida Wendy’s actualizó sus fotos de perfil en las redes sociales cambiando el histórico color de pelo rojo de la mujer en el logo por un tono de gris .

Wendy’s Canadá es la última marca en respaldar a la ex presentadora de CTV News Lisa LaFlamme, quien fue noticia la semana pasada por ser despedida sin contemplaciones por el conglomerado de medios Bell Media .

Lisa LaFlamme (Gettyimages)

En un video publicado en las redes sociales, LaFlamme cuenta que fue «sorprendida» cuando Bell Media puso fin a su contrato en CTV National News después de 35 años , una «decisión comercial» que, según dice, hará que el papel de presentador principal de noticias tome «una dirección diferente».

La decisión generó polémica en la opinión pública, que considera que LaFlamme debería haber tenido una despedida adecuada y una retrospectiva de su carrera después de 35 años en la empresa.

Dove Canadá reaccionó con una campaña en la que insta a la gente a cambiar sus fotos de perfil por las de color gris , en apoyo de aquellos que deciden abrazar su pelo con canas.

Age is beautiful. Women should be able to do it on their own terms, without any consequences ????????Dove is donating $100,000 to Catalyst, a Canadian organization helping build inclusive workplaces for all women. Go grey with us, turn your profile picture greyscale and #KeepTheGrey pic.twitter.com/SW5X93r4Qj

— Dove Canada (@DoveCanada) August 21, 2022

» Las mujeres con canas están siendo apartadas del lugar de trabajo. Así que Dove se vuelve gris. Juntos podemos apoyar a las mujeres que envejecen con belleza en sus propios términos. Únete a nosotros: pon tu foto de perfil en gris y etiqueta #KeepTheGrey», dice un video publicado por la marca en las redes sociales.

Dove también anunció que donará 100.000 dólares a Catalyst , una organización canadiense que ayuda a crear lugares de trabajo inclusivos para todas las mujeres

Hasta ahora, la respuesta a las campañas de Wendy’s y Dove ha sido mayoritariamente positiva.

We're going grey with @Dove in support of women aging confidently on their own terms. We were so proud to feature @mayemusk on our May '22 swimsuit cover ※ living proof that beauty only gets better with age. #KeepTheGrey https://t.co/I2YHbonELn pic.twitter.com/oIcJ36JKkE

— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) August 25, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com