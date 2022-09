Presentadora de noticias se traga una mosca en vivo

Entornointeligente.com /

Una presentadora de noticias vivió un incómodo momento después de que, en plena transmisión en vivo, una mosca se metió en su boca y ella no tuvo de otra que tragarla para continuar con el programa.

En el video se ve cómo Farah Nasse, de la cadena canadiense Global National, estaba prestando las noticias cuando hizo un gesto extraño en el momento exacto en que el insecto entró a su boca, pero lo manejó de la mejor manera.

Durante una entrevista para el medio ET Canada, la comunicadora indicó que fue un momento «muy asqueroso».

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation , I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022

Con información de CNN

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com