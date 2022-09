Presentadora de noticias se tragó una mosca en vivo (+video)

Entornointeligente.com /

La transmisión de televisión depara, en algunas ocasiones, momentos muy incómodos. En vivo, dicen, casi cualquier cosa puede pasar. Cosas como tragarse una mosca, por ejemplo.

Y, por raro que se escuche, ese fue el caso de Farah Nasse, presentadora de noticias.

Nasse trabaja para la cadena canadiense Global National y no consiguió evadir un momento de cierta vergüenza pública.

Ella anunciaba el material noticioso como es costumbre, y de repente hizo una pausa: una mosca había entrado en su boca.

El video en redes sociales, publicado por ella misma en Twitter, muestra cómo su rostro se contorsiona con un gesto nada agradable tras haberse tragado el insecto.

Pero lo más resaltaste es que Nasse cumplió con su trabajo, puesto que le llevó tan solo unos segundos reponerse y proseguir de la mejor manera.

Otro medio canadiense le entrevistó poco después y la reportera solo se limitó a decir que fue un instante «muy asqueroso».

Hechos parecidos ya han pasado antes, tan es así que algunos compararon lo acontecido con un ministro que mientras daba unas declaraciones se tragó una abeja.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it’s not just @fordnation , I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I’m introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022

