Presentación del libro de Iván Mikolji: Fishes of the Orinoco in the Wild

El 15 de septiembre de 2022 se presentó en la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, en su sede Caracas, el libro Peces del Orinoco en sus Hábitats, escrito en inglés, cuyo título original es Fishes of the Orinoco in the Wild, 2020.

El explorador y fotógrafo Iván Mikolji durante más de dos décadas se ha dedicado a dar a conocer los impresionantes secretos de la cuenca del río Orinoco, conocido por sus innumerables publicaciones internacionales y exposiciones.

Recientemente en el 2022 tras ocho años de trabajo de un equipo interdisciplinario de científicos, partiendo de sus portafolios fotográficos realizaron una innovadora investigación con sofisticadas tecnologías y describieron una nueva especie en homenaje a él llamada: Astronotus mikoljii.

En su portafolio posee más de 400.000 fotografías de especies de la flora y fauna del río Orinoco, cada serie es tomada con detalle, desde diversos ángulos y en momentos diferentes de su existencia, gracias a esta minuciosidad de su trabajo fotográfico se han encontrado especies desconocidas.

Unos de los momentos más sorpresivos de sus inmersiones acuáticas y exploraciones es al mirar su entorno con flores que parecen destellos de belleza entre la selva. Así ha encontrado orquídeas con extrañas formas y colores insospechados que lo dejan sin aliento al enfocarlas.

Su trabajo de fotografía subacuática de peces que efectúa con gran pasión también es complementado por la fotografía de plantas acuáticas.

En sus inmersiones explora el entorno y así ha cliqueado imágenes de flores subacuáticas a punto de emerger atrapando entre sus frágiles pétalos burbujas de aire, y ver como pequeños peces mordisquean sus delicados pétalos.

También ha podido ver plantas emerger que parecieran rosales y al llegar a la superficie de ellas brotan coloridas flores. Estos encuentros han cambiado su vida y la de muchos al hacerles ver la belleza y a la vez comprender lo frágiles de la ecología amazónica.

Uno de los temas al que se dedica actualmente es la flora del Orinoco, donde busca recuperar estos encuentros para que el público pueda deleitarse tanto con las bellas imágenes, como de la aventura del encuentro de estos destellos de vida, no se encuentra lejano el día que esta investigación sobre la flora del Orinoco tanto terrestre como acuática se materialice.

Desde hace varios años la sala de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Caracas, en homenaje a su labor creo en su lobby de entrada, en la planta baja una sala permanente de sus fotografías, que han expuesto varias concurridas muestras.

Destacando su homenaje a Humboldt, donde se muestran fotografías tomadas in situ de muchas de las especies de peces y flora del Orinoco que habían sido identificadas por el explorador Alemán Alexander Von Humboldt.

Este es uno de los espacios que a lo largo de los años han ido dando a conocer en Venezuela y en el exterior el resultado de sus expediciones.

Una de sus primeras exposiciones fue en San Félix en la Sala de Arte de La Salle en su sede de Guayana, donde expuso en el 2018 una sorprendente muestra sobre la fauna y flora acuática de la cuenca del Orinoco que fue convertida en una herramienta de aprendizaje de los estudiantes de la Fundación La Salle en San Félix, hubo interesantes conversatorios con los alumnos y profesores de la institución.

También fue invitado a los espacios públicos del Orinokia Mall, lo cual fue un reto, pues llamar la atención del público en un espacio que no fue creado para esto, y en él el artista expuso fotografías que atrapan la atención de los transeúntes, con una selección fotográfica de peces y paisajes del Orinoco que el público disfrutó, en un espacio del sótano circular, que se adaptó y la gente lo veía una y otra vez, reconociendo las especies y paisajes de la cuenca amazónica.

Gustaron mucho sus dibujos inspirados en los peces del Orinoco varios meses estuvo expuesta y aún se comunican con el artista para hacerles preguntas sobre su obra reciente y pedirle que vuelva a exponer en ese espacio, que dejó una huella imborrable.

Puerto Ordaz ha sido un ciudad donde ha expuesto exposiciones impactantes, como fue sobre la realizada sobre las Orquídeas de Venezuela, donde imágenes in situ de orquídeas muchas de las cuales no han sido identificadas aún, tuvo una gran aceptación en el Hotel Rosa Bella.

Como en otras ciudades de Venezuela como la galería del Carabobeño en Valencia, 2018, la Fototeca de Barquisimeto, 2018, la Escuela Téncica de Arte Aplicadas Martin y Tovar, 2018, Barquisimeto…, y también en Florida, Miami en la Galería Herman Gamboa, 2020, y el Consulado de Colombia en Miami…

Su exposición más reciente se titula Reflejos y titilares, expuesta en el Gabinete del Dibujo y la Estampa en Valencia, 2022 que aún se encuentra abierta a pública estas semanas de septiembre, es sorprendente en una pared de la sala ver decenas de fragmentos fotográficos de un arcoíris que se integran, para crear una visión de lo que es la refracción de la luz que hace un arco iris, que permite las fotografías de los reflejos de peces, plantas que son una ilusión óptica resultado de la refracción de la luz, para lograrlo el explorador y fotógrafo pasa horas flotando observando lo que desea componer para crear una ilusión óptica, que podría ser desde el fruto de un moriche, hasta el flotar de una hoja de palma o ilusiones que parecieran formas fantasmales, que logran crear lo que en las artes visuales se llaman trampas visuales. Llegando al extremo de lograr crear ilusiones con la luz en sus llamados titilares, que semejan formas alienígenas y son sólo luz atravesando el agua, logrados por el ángulo logrado con la cámara por el artista al cliquear la imagen, asumen esas formas, que no tienen correlato con nada visto en la realidad.

El 15 de septiembre la Fundación la Salle, presentó en Libro «Fishes of the Orinoco in the Wild», que es un hito editorial en el mundo, en Caracas, junto a una de las exposiciones del artista en esta sala, con imágenes del libro en la sala abierta permanentemente a todos los amantes de la riqueza de los biomas de la Cuenca Amazónica, qué es de tal magnitud, que día a día se descubren nuevas especies.

La presentación de este libro dará la oportunidad a los presentes de ver con detalles una gran cantidad de estos peces poco vistos, y muchos desconocidos, del Orinoco y de la cuenca Amazónica que produce gran parte del oxígeno que respiramos y de las aguas dulces que consumimos.

Es una oportunidad única de dialogar y conocer esta realidad, gracias al esfuerzo del explorador y fotógrafo Iván Mikolji con la colaboración de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

