Preparar oposiciones de auxiliar administrativo por libre

Actualmente ha aumentado el perfil del opositor que decide preparse por su cuenta, estamos ante alguien que necesita aportar un esfuerzo extra pero que puede mejorar en flexibilidad en cuanto a su planificación.

Una de las cosas más importantes que podemos valorar de una academia o preparador es que nos ayuda a centrarnos o a poner el foco en lo verdaderamente importante del temario , esto que puede parecer fácil se consigue con experiencia, por lo que necesitamos ser una persona con una capacidad de sintetizar por encima de la media para compensar ese esfuerzo extra.

En esta ocasión vamos a dar una serie de consejos para preparar una oposición sin academia .

¿Comprar el temario o confeccionar un temario propio?

En la actualidad podemos encontrar temarios decentes de editoriales o de preparadores a un precio aceptable, de manera que no perdamos excesivo tiempo en la confección de este.

Debemos tener en cuenta que por norma general no existe un temario oficial en la gran mayoría de las oposiciones y que la única guía es el programa que se incluye en la convocatoria.

Mi consejo es partir de un temario base sobre el que podamos actualizar o completar según nuestro criterio, de esta manera partimos de un punto en común con muchos opositores y no caer en perdernos en el nivel de datalle de cosas que no tienen importancia o no entran en el examen.

¿Cúanto cuesta un temario para prepararme por libre?

El precio varía dependiendo de la categoría, la especialidad, la variedad y oferta de academias y preparadores etc. Lo normal es que un temario para un grupo C2 o C1 por ejemplo podemos encontrarlo entre 70 y 150 euros.

Muchos opositores por libre deciden comprar uno o dos temarios para comparar .

¿Qué material adicional debo adquirir para prepararme por libre?

Si el examen es tipo test, puedes adquirir libros de editoriales con gran cantidad de test pero hay que tener cuidado con las actualizaciones; existen también webs con suscripción para realizar test o academias que ofrecen cursos sólo para realizar test.

Lo mismo ocurre si son supuestos prácticos, necesitas hacer «simulaciones de examen», por lo que debes comprar material que te permita realizarlos.

Exámenes anteriores

Algo que puedes encontrar gratis son los exámenes de convocatorias anteriores. Te ayudará a hacerte una idea del nivel exigido a demás de la manera en que pueden hacerte preguntas de diversas materias.

