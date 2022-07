Preços de novos contratos de aluguel sobem mais que o dobro da inflação em junho

Entornointeligente.com /

15/07/2022 00h39 Atualizado 15/07/2022

Inflação do aluguel desacelera em junho, mas ainda supera índice oficial

Segundo o índice FipeZap, que acompanha mensalmente os preços dos aluguéis em 25 cidades brasileiras, a inflação média dos aluguéis detectada em junho, de 1,58%, é mais que o dobro do IPCA para o mês – isso nos novos contratos de aluguel.

Entre as 11 capitais que fazem parte do monitoramento, só em Porto Alegre e Goiânia o aumento foi abaixo da inflação oficial. Nos dois maiores mercados imobiliários do país, Rio e São Paulo , a alta superou o IPCA.

O coordenador do índice, Alison Oliveira, disse que a alta acentuada dos aluguéis se deve ao movimento dos proprietários para recuperar perdas durante a pandemia.

«A gente vê na economia uma alta é de vários preços. O pessoal está gastando mais com alimentação, transporte e combustível, e acaba que os proprietários dos imóveis também estão acostumados a receber essa renda e consumir bens no mercado. Como algum período atrás o índice de locação variou menos do que o IPCA, agora a gente vê aí uma recuperação dos aluguéis», explica Alison.

O levantamento também aponta que cidades litorâneas registraram algumas das maiores altas de aluguel nos últimos 12 meses, como em Florianópolis .

A explicação, segundo o coordenador da pesquisa, pode estar nas mudanças de hábito provocadas pela pandemia e pelo trabalho remoto.

