Preocupante â» Anitta entra quirófano por problemas de salud

La cantante Anitta ya había anunciado que cancelaría todos sus concierto para tratar un padecimiento que le viene causando fuertes dolores desde hace varios años y que tuvo que someterse a una operación. La intérprete de «Envolver» hizo público a través de sus redes sociales que tuvo que someterse a una cirugía para tratarse la endometriosis que padece y que le causa fuertes dolores desde hace varios años. La brasileña compartió imágenes de los momentos previos a la operación con sus seguidores en las cuales explicaba toda la situación.

For all my friends texting me worried about me. I forgot to explain in English, I only said in portuguese, sorry. I came from the tour straight to the hospital to start the preparations for a surgery that Imma do as soon as my body is ready for it. pic.twitter.com/nNiDFwwM07

— Anitta (@Anitta) July 19, 2022

El día de la operación fue el pasado martes 19 de julio, ya que la cantante brasileña escribió un tuit junto a una imagen que decía: «Para todos mis amigos que me han mandado mensajes preocupados por mi salud, se me olvidó explicarlo en inglés, solo lo dije en portugués, lo siento. Llegué de la gira directo al hospital para iniciar los preparativos de una cirugía que me haré tan pronto mi cuerpo esté preparado» .

Por medio de sus historias de Instagram Anitta compartió unas imágenes en las cuales se le ve en la cama del hospital junto a sus seres queridos, incluyendo su novio el productor Murda Beatz.

Según múltiples sitios médicos la endometriosis se produce cuando el tejido que recubre la matriz (útero) crece fuera del mismo, afectando principalmente los ovarios y las trompas de Falopio, y generando dolores muy fuertes, sangrados e incluso serelaciona con la formación de quistes y con la infertilidad.

