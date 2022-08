Preocupación en el FA por gastos en Rendición de Cuentas que se financian con Fondo Covid

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado Gustavo Olmos manifestó la preocupación de la bancada del Frente Amplio «por gastos permanentes financiados con Fondo Covid » que están incluidos en el proyecto de Rendición de Cuentas .

«El poder Ejecutivo ha utilizado el fondo extraordinario para pagar algo que no tiene nada que ver «, dijo Olmos a El País y enumeró algunos de los gastos registrados, como «tobilleras, medicamentos y personal de la salud».

Para Olmos, utilizarlo en esta clase de gastos » es un sistema para no trasparentar y mostrar resultados fiscales mejores a los que realmente están teniendo».

Específicamente, por la compra de tobilleras electrónicas , el diputado frenteamplista dijo que ya aparecía en el tomo de ingresos y egresos del año pasado. Suponiendo que el aumento en la compra de tobilleras haya crecido por el aumento de violencia de género en pandemia, «el incremental» es lo que financiar, manifestó Olmos.

El diputado también detalló otros temas que para el Frente Amplio no están claros en la Rendición, como «la caída de asignación presupuestal» en Udelar; el 11 % de aumento para funcionarios policiales, que «no está en ningún lugar escrito cómo será esa financiación» y una partida para el Ministerio de Defensa que, según el diputado, no se conoce «cómo se reparte».

«Hay fondos que no se ejecutan totalmente; hay una partida para imprevistos que históricamente no se ejecuta, $ 12.000.000 el 2020 y en 2021 ascendió a $ 23.000.000 y no se ejecuta, que se puede reasignar para este y para otros destinos», cerró.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com