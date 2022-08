Preocupación: casi 100 mil hectáreas se quemaron en el Delta del Paraná

Entornointeligente.com /

«En el marco del monitoreo de los incendios en el Delta del Río Paraná, la Conae informó que hasta el jueves 18/8 se quemaron 95.000 hectáreas en Entre Ríos y Santa Fe . La imagen, obtenida por el satélite Terra , muestra en rojo las áreas quemadas y la superficie afectada», publicó el organismo en las redes sociales.

Informate más Salud lanzó recomendaciones ante la exposición al humo por incendios

Y agregó: «El segundo mapa sobre índice de aerosoles involucra a un conjunto de contaminantes vinculados con la quema de biomasa . En color verde oscuro se muestran valores cercanos a dos, que indica una fuerte presencia de estos gases frente a Rosario «.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChdBaPGuvsX%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACicp5kHCYfkCHDteZAOk71gAcemsLdgELgUZB8fxrZBWaan5Cm6C9rYTu7fT1rQxiVp7rFuNoBZCeVpWjG0qTyHLDOAYVEzQwfBlTxlZCrLgDaDpBZA6aM231uqZC1pOj4ZCXBsKmwZC15eayhybmRo4rTflColtsgZDZD View this post on Instagram A post shared by CONAE_Oficial (@conae_oficial)

Los incendios, que comenzaron hace varias semanas, continúan este sábado en las isla del Río Paraná . Mientras que el humo sigue afectando a Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChcq-rBuzga%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACicp5kHCYfkCHDteZAOk71gAcemsLdgELgUZB8fxrZBWaan5Cm6C9rYTu7fT1rQxiVp7rFuNoBZCeVpWjG0qTyHLDOAYVEzQwfBlTxlZCrLgDaDpBZA6aM231uqZC1pOj4ZCXBsKmwZC15eayhybmRo4rTflColtsgZDZD View this post on Instagram A post shared by CONAE_Oficial (@conae_oficial)

El Gobierno dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas para que colaboren en la lucha contra el fuego, según comunicó el Ministerio de Defensa . El titular de la cartera castrense, Jorge Taiana , junto al jefe del Estado Mayor Conjunto , Martín Paleo , ordenaron el despliegue de las unidades militares cercanas.

