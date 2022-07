Preocupa la desaparición de glaciares en Sudamérica

Entornointeligente.com /

Un estudio reciente alerta sobre la pérdida de glaciares en Sudamérica y el impacto en el ecosistema.

A través de imágenes satelitales traducidas a mapas, investigadores de varias organizaciones están obteniendo una valiosa información sobre la reducción de los glaciares en Sudamérica, un fenómeno relacionado con el calentamiento global que genera preocupación.

El investigador Pablo Fusch explica la Voz de América que «los países andinos como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, que se encuentran en la región tropical, han perdido más del 40% del área que tenían hace menos de 30 años».

Un estudio anterior de 2019 reflejó que del glaciar del Pico Humboldt, en la sierra de Mérida, Venezuela, solo quedaba una mínima parte. Finalmente, fue el primer país de la región en quedar sin glaciares.

En Bolivia, el Chacaltaya, que alguna vez tuvo la pista de esquí más alta del mundo, a 5.400 metros, se extinguió en 2010.

Además, los 2,2 millones de habitantes de La Paz, la capital de Bolivia, dependen del derretimiento de hielo para obtener hasta un tercio de su suministro de agua en los meses secos.

También lea Alarma por subida de océanos Para entender el impacto del fenómeno, Olga Borja, analista de sensores remotos de la Fundación EcoCiencia y MapBiomas de Ecuador, plantea una comparación.

«Se están reduciendo a un ritmo de aproximadamente unos 28 kilómetros cuadrados por año (…) eso es el equivalente, por ejemplo, a dos aeropuertos de la ciudad de Quito», dijo Borja a la VOA .

Los expertos explican que la función de los glaciares es crucial para amortiguar las alzas de temperaturas en el planeta y garantizar la disponibilidad de agua de las poblaciones.

«Del agua del deshielo se alimentan las cuencas donde se encuentran las zonas productivas de alimentos y otras actividades económicas como el turismo», explicó Borja.

El estudio de 2019, publicado en la revista Nature Climate Change , arrojó que la peor pérdida de masa en la región ocurrió en los glaciares de mayor tamaño en la Patagonia, con un promedio de 19,3 kilómetros cúbicos de hielo por año.

Sin embargo, en ese momento los investigadores dijeron que el retroceso de los glaciares en Ecuador, Perú y Bolivia, fue mucho menor de lo esperado.

También lea Calentamiento mundial aumenta peligro de glaciares alpinos El derretimiento de los glaciares no es solo un problema de América Latina, sino de escala global. Otro estudio publicado en febrero en la revista Nature Geoscience reflejó que los glaciares se están achicando en todo el mundo y contienen menos hielo de lo calculado anteriormente, aunque los resultados varían por regiones.

Por ejemplo, los investigadores determinaron que el Himalaya contenía un 37% más de hielo de lo que se había registrado en estudios anteriores y los Andes, un 27% menos.

De esta forma, si todos los glaciares se derritieran, excluyendo las grandes capas de hielo en Groenlandia y la Antártida, los niveles de los océanos aumentarían alrededor de 25 centímetros en lugar de los 33 centímetros proyectados anteriormente.

Aunque el panorama parezca irreversible, hay acciones que se pueden asumir, señala el investigador Pablo Fusch.

«Se tiene que llegar a acuerdos para reducir las emisiones de estos gases [invernadero]. Hay bastante resistencia de parte de algunos gobiernos, pero es una acción urgente, entonces nosotros como ciudadanos tenemos que presionar», sostiene.

Según la investigación reciente, Bolivia perdió el 42,6%, Perú el 41% y Ecuador el 36% de glaciares andinos tropicales en su extensión.

* Con información de Fabiola Chiambi, periodista de VOA, desde Bolivia.

