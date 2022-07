Entornointeligente.com /

Preço do leite sobe 22% na prévia da inflação julho e acumula alta de 57% no ano Item foi o maior peso na inflação total do período. Com o avanço, derivados do leite também tiveram aumento, como o requeijão (4,74%), manteiga (4,25%) e queijo (3,22%). Por g1

26/07/2022 11h31 Atualizado 26/07/2022

1 de 1 Preço do leite sobe 22% até metade de julho e acumula inflação de 57% no ano. — Foto: Secom/SC Preço do leite sobe 22% até metade de julho e acumula inflação de 57% no ano. — Foto: Secom/SC

O preço do leite longa vida subiu 22% na prévia da inflação de julho e acumula alta de 57% no ano.

O item foi o que mais influenciou o avanço de 0,13% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) deste mês, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador mede a inflação oficial oficial do país.

Com isso, os derivados do leite também tiveram aumento, como o requeijão (4,74%), manteiga (4,25%) e queijo (3,22%).

Entenda por que o leite está tão caro

O preço do leite costuma subir durante a entressafra, que vai de abril até junho, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). É quando o clima mais seco prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens.

Contudo, neste ano, os produtores tiveram mais dificuldades de lidar com a entressafra por causa da alta nos custos de produção e efeitos do fenômeno La Ninã , que provoca uma redução das chuvas no Sul do país e as aumenta no Centro-Norte.

Os insumos que mais estão pesando para o produtor são a ração — por causa da valorização no mercado de grãos, os suplementos minerais, os fertilizantes e o combustível. Além disso, o aumento das exportações de grãos e a queda na disponibilidade interna também pressionam os preços.

